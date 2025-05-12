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Британия планирует присоединиться к силам ЕС по новому пакту о безопасности - The Times

Киев • УНН

 • 7614 просмотра

Великобритания и Европейский Союз готовятся к историческому соглашению об обороне и безопасности. Оно позволит британским военным участвовать в миротворческих миссиях ЕС.

Британия планирует присоединиться к силам ЕС по новому пакту о безопасности - The Times

Великобритания и Европейский Союз готовятся представить историческое соглашение об обороне и безопасности, которое позволит британским военным участвовать в миротворческих миссиях ЕС.

Об этом сообщает The Times, пишет УНН.

Детали

СМИ сообщает, в пакте о безопасности говорится о том, что ЕС и Великобритания столкнулись с "решающим моментом" и "самой большой угрозой за последнее поколение" из-за вторжения рф в Украину и кампании шпионажа и саботажа на Западе.

В нем говорится о том, что "серьезность" проблемы требует "уникального и амбициозного" нового соглашения по безопасности.В рамках соглашения ЕС согласился, что он открыт для участия Великобритании в общей политике безопасности и обороны ЕС. Политика имеет право направлять европейские войска, откомандированные из государств-членов, в миротворческие миссии и коллективную самооборону европейских государств.

Сообщается, что соглашение также обязывает обе стороны "укреплять сотрудничество с целью повышения военной мобильности" для обеспечения быстрого и бесперебойного перемещения военного персонала и материальных средств по всей Европе.

Великобритании также будет разрешено участвовать в любых учениях ЕС по управлению кризисами в рамках общей оборонной политики.

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Изменения официально одобряют более тесное военное сотрудничество в рамках существующих операций НАТО.Документ также предусматривает механизм совместной работы в случае, если США откажутся разрешить действия под эгидой НАТО.

Соглашение обязывает обе стороны проводить полугодовые "стратегические консультации" в "сферах общих интересов", таких как россия, Западные Балканы и Восточная Азия. В них будут участвовать министр иностранных дел Дэвид Лэмми и верховный представитель ЕС Кайя Каллас.

В документе также излагается механизм, с помощью которого Брюссель может приглашать Великобританию к участию во внутренних заседаниях ЕС, включая Европейский совет. Однако, как и ожидалось, соглашение не дает британским оборонным фирмам автоматического права участвовать в новом фонде перевооружения ЕС на €150 млрд.

Вместо этого доступ будет зависеть от отдельных переговоров и условий, включая финансовый взнос со стороны Великобритании. В преамбуле к пакту обе стороны признают кардинальные изменения, вызванные президентством президента Трампа, и их влияние на европейскую безопасность.

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Великобритания и ЕС разделяют ответственность за безопасность Европы. Безопасность и процветание Великобритании и ЕС также тесно взаимосвязаны и взаимозависимы

- говорится в нем.

Серьезность проблем, с которыми мы сталкиваемся, требует уникальных и амбициозных отношений в сфере безопасности и обороны между Великобританией и ЕС."В этом контексте ЕС и Великобритания решили создать и реализовать индивидуальное, взаимовыгодное партнерство в сфере безопасности и обороны, которое будет определять их совместное сотрудничество по всему спектру безопасности и обороны

- упоминается в документе.

Пакт станет центральным элементом саммита в Лондоне в этом месяце, который откроет Великобритании путь к возобновлению продажи продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в ЕС без таможенных проверок.

Он также обяжет обе стороны работать вместе, чтобы согласовать отдельное соглашение по таким вопросам, как схема мобильности молодежи и сотрудничество на энергетическом рынке.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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