Британія інвестує $1,5 млрд у цифрові військові системи, врахувавши досвід України - Bloomberg

Проаналізувавши бойовий досвід України у війні з рф, Велика Британія інвестує майже 1,5 млрд доларів США у нову цифрову систему наведення. Про це з посиланням на британське Міністерство оборони, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Передбачається, що нова технологія, у яку планують інвестувати 1 млрд. 400 млн. доларів США (1 мільярд фунтів стерлінгів) дозволить збройним силам Великої Британії швидко визначати та знищувати цілі.

Ці інвестиції є частиною зобов'язання уряду збільшити витрати на оборону до 2,5% від обсягу ВВП до 2027 року та допоможуть створити "Цифрову мережу націлювання".

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