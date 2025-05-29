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Британія інвестує $1,5 млрд у цифрові військові системи, врахувавши досвід України - Bloomberg

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Велика Британія інвестує майже 1,5 млрд доларів у цифрову систему наведення, враховуючи бойовий досвід України. Також планується створення Кібернетичного командування для захисту від кібератак.

Британія інвестує $1,5 млрд у цифрові військові системи, врахувавши досвід України - Bloomberg

Проаналізувавши бойовий досвід України у війні з рф, Велика Британія інвестує майже 1,5 млрд доларів США у нову цифрову систему наведення. Про це з посиланням на британське Міністерство оборони, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Передбачається, що нова технологія, у яку планують інвестувати 1 млрд. 400 млн. доларів США (1 мільярд фунтів стерлінгів) дозволить збройним силам Великої Британії швидко визначати та знищувати цілі.

Ці інвестиції є частиною зобов'язання уряду збільшити витрати на оборону до 2,5% від обсягу ВВП до 2027 року та допоможуть створити "Цифрову мережу націлювання".

Велика Британія та ЄС ввійшли у "напружену боротьбу" за оборонну угоду - Рolitico26.05.25, 21:26 • 21748 переглядiв

Важко здобуті уроки незаконної війни путіна в Україні не залишають нам ілюзій щодо того, що майбутні конфлікти будуть виграні завдяки силам, які краще пов’язані, краще оснащені та швидше впроваджують інновації, ніж їхні супротивники

– сказав міністр оборони Британії Джон Гілі.

Додатково

Оборонне відомство Великої Британії також планує створити Кібернетичне та електромагнітне командування для захисту військових мереж від кібератак та координації кібероперацій.

Британія відправить війська в Україну? Міністр оборони зробив нову заяву16.05.25, 20:31 • 4653 перегляди

Нова структура ще керуватиме операціями з глушіння сигналів противника, що передаються безпілотникам і ракетам, і допомагатиме перехоплювати військові комунікації.

Нагадаємо

29 стало відомо, що пов'язані з рф хакери атакували Міністерство оборони Великої Британії, видаючи себе за журналістів. Шкідливе програмне забезпечення пов'язують з російською хакерською групою RomCom.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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