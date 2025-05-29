Британія інвестує $1,5 млрд у цифрові військові системи, врахувавши досвід України - Bloomberg
Київ • УНН
Велика Британія інвестує майже 1,5 млрд доларів у цифрову систему наведення, враховуючи бойовий досвід України. Також планується створення Кібернетичного командування для захисту від кібератак.
Проаналізувавши бойовий досвід України у війні з рф, Велика Британія інвестує майже 1,5 млрд доларів США у нову цифрову систему наведення. Про це з посиланням на британське Міністерство оборони, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Передбачається, що нова технологія, у яку планують інвестувати 1 млрд. 400 млн. доларів США (1 мільярд фунтів стерлінгів) дозволить збройним силам Великої Британії швидко визначати та знищувати цілі.
Ці інвестиції є частиною зобов'язання уряду збільшити витрати на оборону до 2,5% від обсягу ВВП до 2027 року та допоможуть створити "Цифрову мережу націлювання".
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Додатково
Оборонне відомство Великої Британії також планує створити Кібернетичне та електромагнітне командування для захисту військових мереж від кібератак та координації кібероперацій.
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