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Хакери, пов'язані з рф, атакували Міністерство оборони Британіі – Sky News

Київ • УНН

 • 964 перегляди

Пов'язані з рф хакери атакували Міністерство оборони Британії, видаючи себе за журналістів. Шкідливе програмне забезпечення пов'язане з російською хакерською групою RomCom.

Хакери, пов'язані з рф, атакували Міністерство оборони Британіі – Sky News

Пов'язані з рф хакери, які видавали себе за журналістів, атакували Міністерство оборони Великої Британії.

Про це повідомляють УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Наприкінці минулого року Національний центр кібербезпеки (NCSC) попередив Міністерство оборони про підозру у фішинговій кампанії.

Міністерство оборони виявило фішингову кампанію, спрямовану на персонал з метою поширення шкідливого програмного забезпечення. Початкова кампанія складалася з двох електронних листів на журналістську тему, які намагалися представити новинну організацію. Друга кампанія була присвячена фінансовій тематиці, спрямовуючи цільову аудиторію на комерційний файлообмінник

- йдеться в аналізі NCSC.

Один з фахівців сказав, що знадобилося близько години, щоб помітити напад.

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За словами другого чиновника, шкідливе програмне забезпечення було пов'язане з російською хакерською групою під назвою RomCom.

 Додатково 

Деталі зірваної хакерської атаки з'явилися після того, як міністр оборони Джон Гілі заявив, що британські збройні сили посилюють власні наступальні можливості для проведення кібератак проти потенційно ворожих держав, таких як росія, в рамках довгоочікуваного перегляду оборони Великої Британії.

Характер війни змінюється. Клавіатура тепер є зброєю війни, і ми реагуємо на це

- заявив журналістам міністр оборони Джон Гілі.

Частина цієї відповіді, оголошеної у четвер, включає створення нового кіберкомандування для контролю за наступальними та оборонними кіберопераціями, – пише Sky news. 

Уряд Британії планує інвестувати понад 1 млрд фунтів стерлінгів у покращення своєї здатності полювати, знаходити та вражати цілі на полі бою, спираючись на цифрові технології.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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