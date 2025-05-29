Хакеры, связанные с рф, атаковали Министерство обороны Британии – Sky News
Киев • УНН
Связанные с рф хакеры атаковали Министерство обороны Британии, выдавая себя за журналистов. Вредоносное программное обеспечение связано с российской хакерской группой RomCom.
Связанные с рф хакеры, выдававшие себя за журналистов, атаковали Министерство обороны Великобритании.
Об этом сообщают УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
В конце прошлого года Национальный центр кибербезопасности (NCSC) предупредил Министерство обороны о подозрении в фишинговой кампании.
Министерство обороны обнаружило фишинговую кампанию, направленную на персонал с целью распространения вредоносного программного обеспечения. Первоначальная кампания состояла из двух электронных писем на журналистскую тему, которые пытались представить новостную организацию. Вторая кампания была посвящена финансовой тематике, направляя целевую аудиторию на коммерческий файлообменник
Один из специалистов сказал, что понадобилось около часа, чтобы заметить нападение.
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По словам второго чиновника, вредоносное программное обеспечение было связано с российской хакерской группой под названием RomCom.
Дополнительно
Детали сорванной хакерской атаки появились после того, как министр обороны Джон Хили заявил, что британские вооруженные силы усиливают собственные наступательные возможности для проведения кибератак против потенциально враждебных государств, таких как россия, в рамках долгожданного пересмотра обороны Великобритании.
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Часть этого ответа, объявленного в четверг, включает создание нового киберкомандования для контроля за наступательными и оборонными кибероперациями, – пишет Sky news.
Правительство Британии планирует инвестировать более 1 млрд фунтов стерлингов в улучшение своей способности охотиться, находить и поражать цели на поле боя, опираясь на цифровые технологии.
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