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российские хакеры пытались взломать в WhatsApp проукраинские аккаунты - Microsoft

российские хакеры пытались взломать в WhatsApp проукраинские аккаунты - Microsoft

Киев  •  УНН

 • 680 просмотра

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Хакерская группа Star Blizzard, связанная с ФСБ, пыталась похитить данные WhatsApp проукраинских организаций. Злоумышленники использовали фишинговые письма с QR-кодами от имени правительства США.

Группа хакеров, предположительно связанная с Федеральной службой безопасности россии (фсб), пыталась похитить данные WhatsApp сотрудников неправительственных организаций, которые оказывают помощь Украине. Об этом  сообщает Microsoft, пишет УНН.

Детали

По данным Microsoft, кибератаки были организованы группой, известной как Star Blizzard, которая, вероятно, действует при поддержке российского государства. Исследователи обнаружили, что злоумышленники отправляли фишинговые электронные письма, выдавая себя за представителей правительства США.

В этих сообщениях получателям предлагалось присоединиться к группам в WhatsApp, якобы для получения информации об инициативах поддержки Украины. Письма содержали QR-коды, которые якобы предоставляли дополнительные данные, но, скорее всего, использовались для похищения конфиденциальной информации.

Microsoft не подтвердила, удалось ли хакерам успешно взломать какие-то системы. Однако в Microsoft отметили, что в сотрудничестве с ними Министерство юстиции США с октября уже изъяло или заблокировало 180 веб-сайтов, связанных со Star Blizzard.

Напомним

российские депутаты заявили о высокой вероятности блокировки WhatsApp из-за отказа сотрудничать с силовиками. Мессенджер внесли в реестр ОПИ, что позволяет фсб требовать ключи шифрования.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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