російські хакери намагалися зламати у WhatsApp проукраїнські акаунти - Microsoft
Київ • УНН
Хакерська група Star Blizzard, пов'язана з ФСБ, намагалася викрасти дані WhatsApp проукраїнських організацій. Зловмисники використовували фішингові листи з QR-кодами від імені уряду США.
Група хакерів, імовірно пов’язана з Федеральною службою безпеки росії (фсб), намагалася викрасти дані WhatsApp співробітників неурядових організацій, які надають допомогу Україні. Про це повідомляє Microsoft, пише УНН.
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За даними Microsoft, кібератаки були організовані групою, відомою як Star Blizzard, яка, ймовірно, діє за підтримки російської держави. Дослідники виявили, що зловмисники надсилали фішингові електронні листи, видаючи себе за представників уряду США.
У цих повідомленнях одержувачам пропонувалося приєднатися до груп у WhatsApp, нібито для отримання інформації про ініціативи підтримки України. Листи містили QR-коди, які начебто надавали додаткові дані, але, найімовірніше, використовувалися для викрадення конфіденційної інформації.
Microsoft не підтвердила, чи вдалося хакерам успішно зламати якісь системи. Проте в Microsoft зазначили, що у співпраці з ними Міністерство юстиції США з жовтня вже вилучило або заблокувало 180 вебсайтів, пов’язаних із Star Blizzard.
Нагадаємо
російські депутати заявили про високу ймовірність блокування WhatsApp через відмову співпрацювати з силовиками. Месенджер внесли до реєстру ОПІ, що дозволяє фсб вимагати ключі шифрування.