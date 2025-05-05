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российские хакеры атаковали правительственные сайты Румынии во время выборов

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Группа российских хакеров DDOSIA/NoName057 атаковала сайты правительства Румынии и кандидатов в президенты во время выборов. Атакам подверглись сайты Конституционного суда, министерств и кандидатов.

российские хакеры атаковали правительственные сайты Румынии во время выборов

В воскресенье, 04 мая, российская хакерская группа атаковала несколько сайтов румынского правительства и кандидатов в президенты, когда в стране проходили президентские выборы. Об этом сообщает издание Politico, передает УНН.

Детали

Отмечается, что атакам подверглись сайт Конституционного суда Румынии, главный правительственный портал, сайт Министерства иностранных дел Румынии и сайты четырех кандидатов в президенты.

По данным издания, ответственность за атаку взяла на себя группировка DDOSIA/NoName057.

Хакеры взяли на себя ответственность за кибератаку в своем Telegram-канале, указав среди целей сайты министерств внутренних дел и юстиции

- говорится в заметке Politico.

Директорат по кибербезопасности заявил, что все перечисленные хакерской группой веб-сайты работали по состоянию на 14:00 по местному времени.

Дополнение

NoName057 – пророссийская хакерская группировка, заявившая о себе в марте 2022 года и взявшая на себя ответственность за кибератаки на украинские, американские, европейские сайты государственных учреждений, СМИ и частных компаний.

Напомним

В Румынии проходит первый тур выборов президента после аннулирования предыдущих результатов. Постоянная избирательная комиссия Румынии заявила, что почти 17,99 миллиона граждан страны имеют право голоса.

Президентские выборы в Румынии: первые экзитполы и лидеры04.05.25, 21:55 • 1358 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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