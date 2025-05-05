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російські хакери атакували урядові сайти Румунії під час виборів

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Група російських хакерів DDOSIA/NoName057 атакувала сайти уряду Румунії та кандидатів у президенти під час виборів. Атакам піддалися сайти Конституційного суду, міністерств та кандидатів.

російські хакери атакували урядові сайти Румунії під час виборів

У неділю, 04 травня російська хакерська група атакувала кілька сайтів румунського уряду та кандидатів у президенти, коли в країні проходили президентські вибори. Про це інформує видання Politico, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що атак зазнали сайт Конституційного суду Румунії, головний урядовий портал, сайт Міністерства закордонних справ Румунії та сайти чотирьох кандидатів у президенти.

За даними видання, відповідальність за атаку взяло на себе угруповання DDOSIA/NoName057.

Хакери взяли на себе відповідальність за кібератаку у своєму Telegram-каналі, вказавши серед цілей сайти міністерств внутрішніх справ та юстиції

- йдеться у дописі Politico.

Директорат з кібербезпеки заявив, що всі перелічені хакерською групою веб-сайти працювали станом на 14:00 за місцевим часом.

Доповнення

NoName057 - проросійське хакерське угруповання, що заявило про себе в березні 2022 року і взяло на себе відповідальність за кібератаки на українські, американські, європейські сайти державних установ, ЗМІ та приватних компаній. 

Нагадаємо

В Румунії проходить перший тур виборів президента після анулювання попередніх результатів. Постійна виборча комісія Румунії заявила, що майже 17,99 мільйона громадян країни мають право голосу.  

Президентські вибори у Румунії: перші екзитполи та лідери04.05.25, 21:55 • 1432 перегляди

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