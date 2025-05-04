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Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
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Президентські вибори у Румунії: перші екзитполи та лідери

Київ • УНН

 • 528 перегляди

У першому турі президентських виборів в Румунії лідирує ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Очікується другий тур виборів через низький відсоток голосів.

Президентські вибори у Румунії: перші екзитполи та лідери

Результати екзитполів першого туру президентських виборів у Румунії свідчать про лідерство кандидата від ультраправої партії AUR Джорджа Сіміона, який отримав від 30% до 33% голосів виборців. Про це інформує УНН із посиланням на результати екзитполів CURS та "Авангрард", які публікує румунське медіа hotnews.ro.

Результати екзит-полу CURS:

  • Джордже Сіміон - 33,1%
    • Крін Антонеску - 22,9%
      • Нікушор Дан - 20,9%
        • Віктор Понта - 14,7%
          • Олена Ласконі - 4,4%

            Результати екзит-полу "Авангард":

            • Джордже Сіміон - 30%
              • Крін Антонеску - 23%
                • Нікушор Дан - 23%
                  • Віктор Понта - 15%
                    • Олена Ласконі - 4%

                      Як прогнозують, жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів. Отже, 18 травня відбудеться другий тур виборів.

                      За друге місце точиться боротьба між Кріном Антонеску, кандидатом від коаліції PSD–PNL–UDMR, та незалежним кандидатом Нікушором Даном. Кожен із них набрав орієнтовно по 21–23%, за даними екзитполів.

                      Очікується, що один із них вийде у другий тур разом із Сіміоном.

                      Нагадаємо

                      В Румунії проходить перший тур виборів президента після анулювання попередніх результатів. Постійна виборча комісія Румунії заявила, що майже 17,99 мільйона громадян країни мають право голосу.

                      Кандидат у президенти Румунії закликає збільшити витрати на оборону та посилити підтримку України24.04.25, 15:34 • 5916 переглядiв

                      Віта Зеленецька

                      Віта Зеленецька

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