Президентські вибори у Румунії: перші екзитполи та лідери
Київ • УНН
У першому турі президентських виборів в Румунії лідирує ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Очікується другий тур виборів через низький відсоток голосів.
Результати екзитполів першого туру президентських виборів у Румунії свідчать про лідерство кандидата від ультраправої партії AUR Джорджа Сіміона, який отримав від 30% до 33% голосів виборців. Про це інформує УНН із посиланням на результати екзитполів CURS та "Авангрард", які публікує румунське медіа hotnews.ro.
Результати екзит-полу CURS:
- Джордже Сіміон - 33,1%
- Крін Антонеску - 22,9%
- Нікушор Дан - 20,9%
- Віктор Понта - 14,7%
- Олена Ласконі - 4,4%
Результати екзит-полу "Авангард":
- Джордже Сіміон - 30%
- Крін Антонеску - 23%
- Нікушор Дан - 23%
- Віктор Понта - 15%
- Олена Ласконі - 4%
Як прогнозують, жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів. Отже, 18 травня відбудеться другий тур виборів.
За друге місце точиться боротьба між Кріном Антонеску, кандидатом від коаліції PSD–PNL–UDMR, та незалежним кандидатом Нікушором Даном. Кожен із них набрав орієнтовно по 21–23%, за даними екзитполів.
Очікується, що один із них вийде у другий тур разом із Сіміоном.
Нагадаємо
В Румунії проходить перший тур виборів президента після анулювання попередніх результатів. Постійна виборча комісія Румунії заявила, що майже 17,99 мільйона громадян країни мають право голосу.
Кандидат у президенти Румунії закликає збільшити витрати на оборону та посилити підтримку України24.04.25, 15:34 • 5916 переглядiв