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Президентские выборы в Румынии: первые экзитполы и лидеры

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В первом туре президентских выборов в Румынии лидирует ультраправый кандидат Джордже Симион. Ожидается второй тур выборов из-за низкого процента голосов.

Президентские выборы в Румынии: первые экзитполы и лидеры

Результаты экзитполов первого тура президентских выборов в Румынии свидетельствуют о лидерстве кандидата от ультраправой партии AUR Джордже Симиона, который получил от 30% до 33% голосов избирателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты экзитполов CURS и "Авангард", которые публикует румынское медиа hotnews.ro.

Результаты экзит-пола CURS:

  • Джордже Симион - 33,1%
    • Крин Антонеску - 22,9%
      • Никушор Дан - 20,9%
        • Виктор Понта - 14,7%
          • Елена Ласкони - 4,4%

            Результаты экзит-пола "Авангард":

            • Джордже Симион - 30%
              • Крин Антонеску - 23%
                • Никушор Дан - 23%
                  • Виктор Понта - 15%
                    • Елена Ласкони - 4%

                      Как прогнозируют, ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Следовательно, 18 мая состоится второй тур выборов.

                      За второе место идет борьба между Крином Антонеску, кандидатом от коалиции PSD–PNL–UDMR, и независимым кандидатом Никушором Даном. Каждый из них набрал ориентировочно по 21–23%, по данным экзитполов.

                      Ожидается, что один из них выйдет во второй тур вместе с Симионом.

                      Напомним

                      В Румынии проходит первый тур выборов президента после аннулирования предыдущих результатов. Постоянная избирательная комиссия Румынии заявила, что почти 17,99 миллиона граждан страны имеют право голоса.

                      Кандидат в президенты Румынии призывает увеличить расходы на оборону и усилить поддержку Украины24.04.25, 15:34 • 5903 просмотра

                      Вита Зеленецкая

                      Вита Зеленецкая

                      политикаНовости Мира
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