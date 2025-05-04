Президентские выборы в Румынии: первые экзитполы и лидеры
Киев • УНН
В первом туре президентских выборов в Румынии лидирует ультраправый кандидат Джордже Симион. Ожидается второй тур выборов из-за низкого процента голосов.
Результаты экзитполов первого тура президентских выборов в Румынии свидетельствуют о лидерстве кандидата от ультраправой партии AUR Джордже Симиона, который получил от 30% до 33% голосов избирателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты экзитполов CURS и "Авангард", которые публикует румынское медиа hotnews.ro.
Результаты экзит-пола CURS:
- Джордже Симион - 33,1%
- Крин Антонеску - 22,9%
- Никушор Дан - 20,9%
- Виктор Понта - 14,7%
- Елена Ласкони - 4,4%
Результаты экзит-пола "Авангард":
- Джордже Симион - 30%
- Крин Антонеску - 23%
- Никушор Дан - 23%
- Виктор Понта - 15%
- Елена Ласкони - 4%
Как прогнозируют, ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Следовательно, 18 мая состоится второй тур выборов.
За второе место идет борьба между Крином Антонеску, кандидатом от коалиции PSD–PNL–UDMR, и независимым кандидатом Никушором Даном. Каждый из них набрал ориентировочно по 21–23%, по данным экзитполов.
Ожидается, что один из них выйдет во второй тур вместе с Симионом.
Напомним
В Румынии проходит первый тур выборов президента после аннулирования предыдущих результатов. Постоянная избирательная комиссия Румынии заявила, что почти 17,99 миллиона граждан страны имеют право голоса.
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