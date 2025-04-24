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Кандидат в президенты Румынии призывает увеличить расходы на оборону и усилить поддержку Украины

Киев • УНН

 • 1868 просмотра

Никусор Дан подчеркнул важность поддержки Украины и необходимость увеличения оборонных расходов Румынии до 3,5% ВВП к 2030 году. Он также отметил роль авиабазы Когелничану для влияния США.

Кандидат в президенты Румынии призывает увеличить расходы на оборону и усилить поддержку Украины

Проевропейский кандидат в президенты Румынии Никусор Дан призывает увеличить расходы на оборону с 2,5% до 3,5% ВВП к 2030 году и сохранить поддержку Украины.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Я хочу подчеркнуть, что война в Украине имеет решающее значение для безопасности Румынии и Молдовы. Я ценю то, что румынское государство сделало до сих пор, направление... было правильным и должно продолжаться

- заявил Дэн в интервью агентству Reuters.

Также, по его мнению, расходы на оборону Румынии должны вырасти с 2,5% до 3,5% ВВП к 2030 году. Как сообщается, в настоящее время растут опасения, что США намерены сократить численность своих войск по всей Европе, требуя, чтобы европейские страны взяли на себя большую часть бремени по поддержанию безопасности альянса НАТО.

По информации, Румыния передала Киеву системы ПВО Patriot, обучает украинских летчиков-истребителей и обеспечила экспорт около 30 миллионов тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца с начала войны 2022 года.

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В настоящее время в Румынии размещено около 1700 американских военнослужащих, большинство из которых находится на авиабазе Когелничану на Черном море, в которую Бухарест инвестирует 2,5 млрд евро (2,8 млрд долларов США), чтобы превратить ее в одну из крупнейших европейских баз НАТО.

Никусор Дан заявил, что Румыния может использовать базу как рычаг, чтобы побудить США сохранить свое присутствие:

То, что американские войска используют авиабазу Когелничану, является для них преимуществом с точки зрения влияния, которое они хотят иметь на Ближнем Востоке. За пределами этого все зависит от технических обсуждений. Если Румыния может что-то сделать (чтобы сохранить американские войска,-ред.), мы хотим это сделать

- сказал Дэн.

Он также заявил, что Румыния должна продолжать способствовать экспорту украинского зерна, но при этом консультироваться с румынскими производителями, чтобы они не оказались в невыгодном положении.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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