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Зеленский: без решительных действий война может выйти за пределы Украины

Киев • УНН

 • 3980 просмотра

Президент Украины подчеркнул, что война с рф не является локальным конфликтом, а угрожает всему миру. Он призвал США поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Зеленский: без решительных действий война может выйти за пределы Украины

Глава Украины в интервью американскому телеканалу затронул тему потенциальной эскалации войны и угроз, которые могут достичь далеко за пределы украинских границ. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Президент Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что война с рф не является локальным конфликтом, а представляет угрозу для всего мира. Он выразил обеспокоенность, что отсутствие надлежащего сопротивления может только усилить аппетиты кремля. По его словам, истинные намерения террористов выходят далеко за пределы Украины.

Если мы не проявим твердость, он будет продвигаться дальше. Конечная цель путина – возродить российскую империю и вернуть себе территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что ситуация может перерасти в мировую войну

- заявил глава Украины.

 В контексте глобальной политики Зеленский коснулся и роли США, подчеркнув важность поддержки со стороны влиятельных демократических стран. Он выразил надежду, что американское руководство продолжит стоять на стороне Украины, несмотря на информационное давление и попытки смещения акцентов со стороны рф.

Президент также подчеркнул цену, которую платит украинский народ –  не только экономически, но прежде всего человеческими жизнями.

Наш народ платит самую высокую цену из всех возможных. Нет более высокой цены. Мы отдали все наши деньги – все, что у нас есть в финансовом плане. Но самое главное – мы отдали [жизнь] наших людей

- подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Украины резко осудил российский удар по Сумам, в результате которого погибли 34 человека, а 117 получили ранения. Удар баллистическими ракетами пришелся по центру города в Вербное воскресенье.

Также накануне Президент Зеленский почтил память погибших в Кривом Роге, возложив лампадку и игрушку на месте трагедии. Страна-террорист атаковала город баллистической ракетой, унеся жизни 19 человек.

Зеленский резко осудил удар рф по Сумах в Вербное воскресенье: "абсолютно отбитая сволочь"13.04.25, 20:41 • 4490 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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