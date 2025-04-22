Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

В Румынии правящая коалиция приняла окончательное решение по выборам президента - они будут проведены 4 мая. В случае необходимости проведения второго тура, он назначен на 18 мая. Какова ситуация в Румынии накануне выборов, чем они могут завершиться и почему это событие так важно для Украины - разбирался корреспондент УНН.

Почему в Румынии снова проведут президентские выборы

После Румынской революции 1989 года Румыния порвала с тоталитарным прошлым и стала на путь демократического развития. В 2004 году эта страна стала членом НАТО, а в 2007 году, вместе с Болгарией, присоединилась к Европейскому союзу.

Впрочем, как и Украина, румынская демократия остается достаточно молодой и сталкивается с постоянными вызовами, которые могут привести к дестабилизации ситуации по меньшей мере в Восточной Европе. Одним из таких вызовов и являются выборы президента страны, которые должны состояться уже 4 мая.

6 декабря Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать результаты первого тура выборов президента. На них одержал победу пророссийский кандидат Келин Джорджеску, который обещал свернуть помощь Украине и запретить транзит украинского зерна. Также он сделал несколько скандальных заявлений относительно распределения нашего государства.

Впрочем, после обнародования документов румынских спецслужб, а также подозрений, что кампанию Джорджеску поддерживает россия, его кандидатура была снята с выборов.

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Джорджеску заменил его союзник, лидер румынской ультраправой партии "Альянс за союз румын" Джордже Симион, которому разрешили баллотироваться на этих президентских выборах.

Ультраправому кандидату противостоит проевропейская коалиция правящих партий, которая уже публично заявила, что поддерживает Крина Антонеску как общего кандидата.

Среди других участников гонки - Елена Ласкони (USR), Никушор Дан (независимый), Келин Георгеску (независимый) и Даниэль Фунериу (независимый).

Конечно, для Украины лучше всего, чтобы у власти остались те политики, которые и раньше при ней находились. Но мы видим, что Румыния превратилась в поле противостояния между глобалистскими кругами Европы и консерваторами - объяснил УНН ситуацию руководитель центра «Третий сектор» политолог Андрей Золотарев.

Для Украины, по мнению политолога, лучшим развитием событий была бы победа более либеральных и европейских Крина Антонеску или Елены Ласкони, а не кандидата с ультраправым уклоном. Впрочем, независимо от результата выборов, Румыния и в дальнейшем будет находиться в состоянии политической турбулентности.

"В целом мы сейчас видим, что рядом с Венгрией, рядом со Словакией, в Румынии начинается процесс "трампизации". Для Украины это ничего хорошего не несет", - объяснил Золотарев.

Влияние выборов в Румынии на Европу и Украину

Также политолог подчеркнул, что Европейскому союзу придется все больше погружаться в противостояние с отдельными главами государств, которые ориентируются на президента США Дональда Трампа и пытаются воплотить его политику в своих странах. Это принесет еще больше хаоса и не будет полезным для Украины.

Со своей стороны, директор института политики Руслан Бортник подчеркнул, что выборы в Румынии уже сейчас стали источником нестабильности как в самой стране, так и в Европейском Союзе.

В Европе будет дестабилизация. Кто-то будет признавать эти выборы, кто-то не будет признавать эти выборы. По сути речь идет о расколе среди европейских стран - отметил Бортник.

Эксперт убежден, что результаты выборов в Румынии важны для Украины и с военной точки зрения. Если к власти в этой стране приходит кандидат, ориентированный на москву, это создаст проблемы с поставками оружия в наше государство.

"Мы заинтересованы в стабильности в Румынии, потому что основной поток оружия для Украины идет именно через Румынию, не через Польшу, как многие думают. Поэтому это очень важный сосед Украины", - отметил Бортник.

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При этом Румыния имеет самый мощный, после Турции, флот в регионе. Его выход из Черноморской зерновой сделки будет иметь негативные последствия для Украины.

Румыния имеет самый мощный флот в Черном море после Турции. Ее уход от соблюдения договоров по безопасности в этом регионе будет означать отказ от безопасности Украины - объяснил Бортник.

Что делать Украине

Сегодня Румыния находится в состоянии политической нестабильности. Независимо от конечного результата выборов, даже если второй тур 18 мая не понадобится, Украине придется находить общий язык с победителем и уметь приспосабливаться в случае победы кандидата, риторика которого не слишком благосклонна к нашему государству.

"Украинская дипломатия должна работать над тем, чтобы избежать состояния политического дефолта. Когда мы имеем такого мощного врага, с другими странами при любых обстоятельствах надо иметь нормальные отношения. Не говорю дружеские, просто нормальные. Это главная задача, потому что это наши западные границы", - подвел итоги Золотарев.

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