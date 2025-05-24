В масштабной спецоперации разоблачена киберпреступная сеть из рф, заразившая 300 тыс. компьютеров по всему миру
Киев • УНН
Международная спецоперация разоблачила российскую сеть хакеров, заразивших более 300 тысяч устройств в разных странах. Среди подозреваемых есть россияне и украинец, расследование продолжается.
Правоохранители Великобритании, США, Канады, Германии, Франции, Дании и Нидерландов в ходе масштабной международной спецоперации разоблачили и частично обезвредили российскую киберпреступную сеть, которая заражала компьютеры вирусами Qakbot, Danabot, Conti и другими вредоносными программами. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.
Детали
Отмечается, что хакеры из России и связанных с ней структур заразили более 300 тысяч устройств в США, Европе, Австралии, Польше, Индии и Италии. Цель атак — похищение данных, шантаж, а также кибершпионаж против правительственных, дипломатических и военных учреждений. Часть похищенной информации хранили на серверах в россии.
В обвинительном заключении говорится о том, что вирус рекламировался на русскоязычных криминальных форумах, а также имел "шпионскую версию, которая используется для атак на военные, дипломатические, правительственные и неправительственные организации
Международные следователи идентифицировали 37 человек, из которых 20 объявлены в международный розыск. США также выдвинули обвинения против 16 хакеров, включая организаторов вредоносных сетей Qakbot и Danabot.
В список подозреваемых попали: Рустам Галлямов (Москва), Александр Степанов (псевдо JimmBee) и Артем Калинкин (Onix) из Новосибирска, а также украинец Роман Прокоп, которого считают участником Qakbot. Международные следователи заявили, что большинство подозреваемых являются гражданами России.
Особое внимание следователи уделяют россиянину Виталию Ковалеву, который, по данным немецкой полиции, стоит за группой Conti. Немецкие следователи называют его одним из "самых успешных шантажистов в истории киберпреступности".
Операция под кодовым названием Endgame, которую возглавила Германия, продолжалась с 2022 года. По словам немецких следователей, несмотря на малую вероятность экстрадиции фигурантов из России или Дубая, их идентификация и разоблачение уже нанесли мощный удар по киберпреступному ландшафту.
Расследование продолжается. В США за информацию, которая поможет задержать лидеров Conti, объявлено вознаграждение в размере 10 миллионов долларов.
Напомним
российская военная разведка взламывала камеры безопасности на границах ЕС, похищали пароли и проводили кибератаки, чтобы нарушить поставки западной помощи для Украины, сообщает разведка Британии.
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