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У масштабній спецоперації викрито кіберзлочинну мережу з рф, що заразила 300 тис. комп'ютерів по всьому світу

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Міжнародна спецоперація викрила російську мережу хакерів, які заразили понад 300 тисяч пристроїв у різних країнах. Серед підозрюваних є росіяни та українець, розслідування триває.

У масштабній спецоперації викрито кіберзлочинну мережу з рф, що заразила 300 тис. комп'ютерів по всьому світу

Правоохоронці Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Франції, Данії та Нідерландів в ході масштабної міжнародної спецоперації викрили і частково знешкодили російську кіберзлочинну мережу, яка заражала комп’ютери вірусами Qakbot, Danabot, Conti та іншими шкідливими програмами. Про це інформує УНН із посиланням на видання The Guardian.

Деталі

Зазначається, що хакери з Росії та пов’язаних з нею структур заразили понад 300 тисяч пристроїв у США, Європі, Австралії, Польщі, Індії та Італії. Мета атак — викрадення даних, шантаж, а також кібершпигунство проти урядових, дипломатичних та військових установ. Частину викраденої інформації зберігали на серверах в росії.

В обвинувальному висновку йдеться про те, що вірус рекламувався на російськомовних кримінальних форумах, а також мав "шпигунську версію, яка використовується для атак на військові, дипломатичні, урядові та неурядові організації

- йдеться у дописі видання.

Міжнародні слідчі ідентифікували 37 осіб, із яких 20 оголошено в міжнародний розшук. США також висунули обвинувачення проти 16 хакерів, включно з організаторами шкідливих мереж Qakbot і Danabot.

До списку підозрюваних потрапили: Рустам Галлямов (Москва), Олександр Степанов (псевдо JimmBee) та Артем Калінкін (Onix) із Новосибірська, а також українець Роман Прокоп, якого вважають учасником Qakbot. Міжнародні слідчі заявили, що більшість підозрюваних є громадянами Росії. 

Окрему увагу слідчі приділяють росіянину Віталію Ковальову, який, за даними німецької поліції, стоїть за групою Conti. Німецькі слідчі називають його одним із "найуспішніших шантажистів в історії кіберзлочинності". 

Операція під кодовою назвою Endgame, яку очолила Німеччина, тривала з 2022 року. За словами німецьких слідчих, попри малу ймовірність екстрадиції фігурантів із Росії чи Дубая, їхня ідентифікація та викриття вже завдали потужного удару по кіберзлочинному ландшафту.

Розслідування триває. У США за інформацію, яка допоможе затримати лідерів Conti, оголошена винагорода у розмірі 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо

російська військова розвідка зламувала камери безпеки на кордонах ЄС, викрадали паролі та проводили кібератаки, щоб порушити постачання західної допомоги для України, повідомляє розвідка Британії.

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Віта Зеленецька

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