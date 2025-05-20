У Британії майже половина молодих людей віддала б перевагу світу без інтернету

Близько 50% молодих людей у Британії віддали б перевагу жити без Інтернету. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, згідно з дослідженням, майже 70% людей віком від 16 до 21 року почуваються гірше після того, як проводять час у соціальних мережах. Половина підтримали б "цифрову комендантську годину", яка обмежила б їхній доступ до певних застосунків і сайтів після 10 вечора, тоді як 46% заявили, що вважали за краще б бути молодими у світі без інтернету взагалі.

Повідомляється, що чверть респондентів проводять у соціальних мережах чотири або більше годин на день, а 42% опитаних зізналися, що брехали своїм батькам про те, що вони роблять у мережі.

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42% заявили, що, перебуваючи в мережі, вони брехали про свій вік, 40% зізналися, що в них був підставний або "одноразовий" акаунт, а 27% заявили, що видавали себе за зовсім іншу людину.

Під час дослідження, проведеного Британським інститутом стандартів, було опитано 1293 молодих людей. За результатами дослідження з'ясувалося, що 27% респондентів ділилися своїм місцем розташування в Інтернеті з незнайомцями.

У тому ж опитуванні три чверті опитаних заявили, що через пандемію вони стали проводити більше часу в мережі, а 68% заявили, що вважають, що час, проведений у мережі, шкодить їхньому психічному здоров'ю.

Енді Берроуз, генеральний директор благодійної організації з профілактики самогубств Molly Rose Foundation, заявив, що "очевидно, що молоді люди усвідомлюють ризики в Інтернеті, ба більше - вони хочуть, щоб технологічні компанії вжили заходів щодо їхнього захисту".

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