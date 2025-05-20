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ЄС посилить правила використання дітьми Інтернету та соцмереж

Київ • УНН

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Євросоюз готує нові правила користування Інтернетом. Це посилить обмеження використання дітьми соціальних мереж через наслідки тривалого використання так званого "екранного часу".

ЄС посилить правила використання дітьми Інтернету та соцмереж

Євросоюз готує нові правила користування Інтернетом, які посилять масове обмеження використання дітьми соціальних мереж на тлі стурбованості наслідками надто тривалого перебування в мережі. Про це повідомляє POLITICO, передає УНН.

Деталі

Документ, на який посилається видання, свідчить про те, що країни-члени ЄС виступають за запровадження загальноєвропейського контролю за захистом дітей в Інтернеті.

Пропозицію просуває Греція, і вона вже отримала підтримку лідерів цифрової індустрії Франції та Іспанії.

Країни хочуть, щоб Брюссель встановив загальноєвропейський вік цифрової зрілості, нижче якого неповнолітнім знадобиться батьківська згода для входу в соціальні мережі. Тобто, діти не зможуть автоматично отримати доступ до жодного з найпопулярніших додатків, таких як TikTok, Instagram і Snaft.

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Пропозиція має бути обговорена міністрами цифрових технологій ЄС на зустрічі на початку червня. Це відбувається на тлі зміни країни, яка головуватиме у Раді ЄС. Наступний шестимісячний термін діяльність органу очолюватиме Данія.

Захист наших дітей в Інтернеті буде ключовим пріоритетом майбутнього головування Данії в ЄС

- заявила міністерка цифрових справ Данії Кароліна Стейдж Ольсен.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен раніше також заявляла, що підтримує заборону соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Пропозиція була надіслана іншим країнам у четвер із проханням про підтримку перед засіданням Ради.

Доповнення

Європейські столиці незадоволені темпами, з якими регулятивні органи Брюсселя вживають заходів у спробі не допустити, щоб діти зазнавали шкідливого впливу через надмірне використання так званого "екранного часу". Захист неповнолітніх від шкоди та ризиків в Інтернеті "вимагає колективних дій на європейському рівні", йдеться у реченні.

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У результаті Європейський союз стане світовим лідером у справі заборони дітям користуватися соціальними мережами в рамках нової пропозиції, яка набирає обертів у Брюсселі.

 Проблема привернула особливу увагу в усьому світі після того, як Австралія наприкінці цього року встановила мінімальний вік 16 років для реєстрації в облікових записах певних сайтів соціальних мереж.

Нагадаємо

Франція посилює заборону на мобільні телефони в середніх школах. Учням доведеться ховати пристрої в шафки на весь день для сприяння благополуччю та успішності.

Лілія Набока

Лілія Набока

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