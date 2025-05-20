ЄС посилить правила використання дітьми Інтернету та соцмереж

Євросоюз готує нові правила користування Інтернетом, які посилять масове обмеження використання дітьми соціальних мереж на тлі стурбованості наслідками надто тривалого перебування в мережі. Про це повідомляє POLITICO, передає УНН.

Деталі

Документ, на який посилається видання, свідчить про те, що країни-члени ЄС виступають за запровадження загальноєвропейського контролю за захистом дітей в Інтернеті.

Пропозицію просуває Греція, і вона вже отримала підтримку лідерів цифрової індустрії Франції та Іспанії.

Країни хочуть, щоб Брюссель встановив загальноєвропейський вік цифрової зрілості, нижче якого неповнолітнім знадобиться батьківська згода для входу в соціальні мережі. Тобто, діти не зможуть автоматично отримати доступ до жодного з найпопулярніших додатків, таких як TikTok, Instagram і Snaft.

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Пропозиція має бути обговорена міністрами цифрових технологій ЄС на зустрічі на початку червня. Це відбувається на тлі зміни країни, яка головуватиме у Раді ЄС. Наступний шестимісячний термін діяльність органу очолюватиме Данія.

Захист наших дітей в Інтернеті буде ключовим пріоритетом майбутнього головування Данії в ЄС - заявила міністерка цифрових справ Данії Кароліна Стейдж Ольсен.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен раніше також заявляла, що підтримує заборону соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Пропозиція була надіслана іншим країнам у четвер із проханням про підтримку перед засіданням Ради.

Доповнення

Європейські столиці незадоволені темпами, з якими регулятивні органи Брюсселя вживають заходів у спробі не допустити, щоб діти зазнавали шкідливого впливу через надмірне використання так званого "екранного часу". Захист неповнолітніх від шкоди та ризиків в Інтернеті "вимагає колективних дій на європейському рівні", йдеться у реченні.

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У результаті Європейський союз стане світовим лідером у справі заборони дітям користуватися соціальними мережами в рамках нової пропозиції, яка набирає обертів у Брюсселі.

Проблема привернула особливу увагу в усьому світі після того, як Австралія наприкінці цього року встановила мінімальний вік 16 років для реєстрації в облікових записах певних сайтів соціальних мереж.

Нагадаємо

Франція посилює заборону на мобільні телефони в середніх школах. Учням доведеться ховати пристрої в шафки на весь день для сприяння благополуччю та успішності.