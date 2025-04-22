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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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Financial Times

TikTok

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Франція стурбована просуванням анорексії у TikTok під #SkinnyTok

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Французькі посадовці занепокоєні поширенням небезпечного тренду в ТікТок, що просуває анорексію. Це формує шкідливі уявлення про тіло серед молоді, особливо підлітків.

Франція стурбована просуванням анорексії у TikTok під #SkinnyTok

Французькі посадовці занепокоєні трендом у ТікТок щодо просування анорексії під #SkinnyTok, оскільки він формує шкідливі уявлення про тіло у дітей та молоді. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

Французька влада вважає, що подібний контент становить реальну загрозу психічному та фізичному здоров’ю підлітків. Особливо тривожною є здатність алгоритмів соцмереж націлювати подібні відео саме на вразливу аудиторію – тих, хто вже має певні труднощі із самосприйняттям і харчовою поведінкою. 

Відповідні служби Франції, зокрема наглядовий орган Arcom, уже розпочали збір інформації про масштаби даного явища. Питання вийшло на рівень Європейського Союзу, оскільки порушуються норми Закону про цифрові послуги, що зобов’язують інтернет-платформи дбати про безпеку неповнолітніх.

Медичні працівники, які щодня стикаються з наслідками таких трендів, б’ють на сполох. За їх словами, зростає кількість звернень із симптомами розладів харчової поведінки.

У Франції, за оцінками, близько 40 тисяч людей страждають на анорексію, і переважна більшість із них є підлітки.

Хоча TikTok заявляє про заходи щодо видалення шкідливого контенту та впровадження попереджень, експерти вважають ці кроки недостатніми. Уряд Франції наголошує: техногіганти мають не лише реагувати, а й брати активну участь у профілактиці, адже мова йде про безпеку дітей.

Додамо

Минулого року в Цюріху 12-річна дитина отримала серйозні травми під час тисняви, коли тіктокер Oracle скинув 24 тисяч швейцарських франків з дрона в парку.

В Швейцарії дитина постраждала в тисняві, коли відомий тіктокер зібрав підписників та скинув готівку з дрона13.05.24, 17:26 • 24739 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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