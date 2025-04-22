Франція стурбована просуванням анорексії у TikTok під #SkinnyTok
Київ • УНН
Французькі посадовці занепокоєні поширенням небезпечного тренду в ТікТок, що просуває анорексію. Це формує шкідливі уявлення про тіло серед молоді, особливо підлітків.
Французькі посадовці занепокоєні трендом у ТікТок щодо просування анорексії під #SkinnyTok, оскільки він формує шкідливі уявлення про тіло у дітей та молоді. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
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Французька влада вважає, що подібний контент становить реальну загрозу психічному та фізичному здоров’ю підлітків. Особливо тривожною є здатність алгоритмів соцмереж націлювати подібні відео саме на вразливу аудиторію – тих, хто вже має певні труднощі із самосприйняттям і харчовою поведінкою.
Відповідні служби Франції, зокрема наглядовий орган Arcom, уже розпочали збір інформації про масштаби даного явища. Питання вийшло на рівень Європейського Союзу, оскільки порушуються норми Закону про цифрові послуги, що зобов’язують інтернет-платформи дбати про безпеку неповнолітніх.
Медичні працівники, які щодня стикаються з наслідками таких трендів, б’ють на сполох. За їх словами, зростає кількість звернень із симптомами розладів харчової поведінки.
У Франції, за оцінками, близько 40 тисяч людей страждають на анорексію, і переважна більшість із них є підлітки.
Хоча TikTok заявляє про заходи щодо видалення шкідливого контенту та впровадження попереджень, експерти вважають ці кроки недостатніми. Уряд Франції наголошує: техногіганти мають не лише реагувати, а й брати активну участь у профілактиці, адже мова йде про безпеку дітей.
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