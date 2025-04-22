Франция обеспокоена продвижением анорексии в TikTok под #SkinnyTok

Французские чиновники обеспокоены трендом в TikTok по продвижению анорексии под #SkinnyTok, поскольку он формирует вредные представления о теле у детей и молодежи. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Французские власти считают, что подобный контент представляет реальную угрозу психическому и физическому здоровью подростков. Особенно тревожной является способность алгоритмов соцсетей нацеливать подобные видео именно на уязвимую аудиторию – тех, кто уже имеет определенные трудности с самовосприятием и пищевым поведением.

Соответствующие службы Франции, в частности надзорный орган Arcom, уже начали сбор информации о масштабах данного явления. Вопрос вышел на уровень Европейского Союза, поскольку нарушаются нормы Закона о цифровых услугах, обязывающие интернет-платформы заботиться о безопасности несовершеннолетних.

Медицинские работники, которые ежедневно сталкиваются с последствиями таких трендов, бьют тревогу. По их словам, растет количество обращений с симптомами расстройств пищевого поведения.

Во Франции, по оценкам, около 40 тысяч человек страдают анорексией, и подавляющее большинство из них являются подростками.

Хотя TikTok заявляет о мерах по удалению вредоносного контента и внедрению предупреждений, эксперты считают эти шаги недостаточными. Правительство Франции подчеркивает: техногиганты должны не только реагировать, но и принимать активное участие в профилактике, ведь речь идет о безопасности детей.

Добавим

В прошлом году в Цюрихе 12-летний ребенок получил серьезные травмы во время давки, когда тиктокер Oracle сбросил 24 тысячи швейцарских франков с дрона в парке.

В Швейцарии ребенок пострадал в давке, когда известный тиктокер собрал подписчиков и сбросил наличные с дрона