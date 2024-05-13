В Швейцарии ребенок пострадал в давке, когда известный тиктокер собрал подписчиков и сбросил наличные с дрона

В Цюрихе тиктокер Oracle, сбросил с дрона 24 тысячи швейцарских франков в парке. После объявления в социальных сетях сотни людей собрались возле Цюрихского озера, чтобы поймать деньги. В результате давки 12-летний ребенок получил серьезные травмы от острого предмета. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bild.

Детали

В одном из парков Цюриха тиктокер, известный под псевдонимом Oracle, разбросал с дрона 24 тысячи швейцарских франков в 10-франковых купюрах и сообщил об этом своим подписчикам.

Сотни людей собрались на берегу Цюрихского озера, чтобы поймать купюры, которые он разбрасывал. В ходе давки 12-летний школьник получил серьезные ранения острым предметом и был срочно доставлен в больницу. Прокуратура запустила расследование обстоятельств, при которых ребенок получил травмы.

Акция также может привести к проблемам для самого Oracle, поскольку мероприятие не было согласовано с властями. По свидетельствам очевидцев, Oracle находился в парке во время акции, одетый в свою характерную золотую маску. Информация о его личности до сих пор остается неизвестной.

Напомним

Центр противодействия дезинформации при СНБО будет сотрудничать с администрацией соцсети ТикТок для противодействия распространению российской пропаганды в сети.

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