В Швейцарії дитина постраждала в тисняві, коли відомий тіктокер зібрав підписників та скинув готівку з дрона
Київ • УНН
У Цюріху 12-річна дитина отримала серйозні травми під час тисняви, коли тіктокер Oracle скинув 24 тисяч швейцарських франків з дрона в парку.
У Цюріху тіктокер Oracle, скинув з дрона 24 тисячі швейцарських франків у парку. Після оголошення в соціальних мережах сотні людей зібралися біля Цюріхського озера, аби зловити гроші. Внаслідок тисняви 12-річна дитина отримала серйозні травми від гострого предмета. Про це УНН пише з посиланням на Bild.
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В одному з парків Цюріха тіктокер, відомий під псевдонімом Oracle, розкидати з дрону 24 тисячі швейцарських франків у 10-франкових купюрах та повідомив про це своїм підписникам.
Сотні людей зібралися на берегу Цюріхського озера, щоб зловити купюри, які він розкидав. В ході тисняви 12-річний школяр отримав серйозні поранення гострим предметом і був терміново доставлений до лікарні. Прокуратура запустила розслідування обставин, за яких дитина отримала травми.
Акція також може призвести до проблем для самого Oracle, оскільки захід не було узгоджено з владою. За свідченнями очевидців, Oracle перебував у парку під час акції, вдягнений у свою характерну золоту маску. Інформація про його особу досі залишається невідомою.
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