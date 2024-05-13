В Швейцарії дитина постраждала в тисняві, коли відомий тіктокер зібрав підписників та скинув готівку з дрона

ukenru
17:57 • 26847 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 40867 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 62299 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 159949 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 127464 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 128360 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 122847 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 119154 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111402 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129778 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 115504 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 74615 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 81649 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 100318 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 61544 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 159852 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 334419 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 413001 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 423711 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 335101 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 40749 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 81649 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 74615 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 85809 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 100133 перегляди
Актуальне
В Швейцарії дитина постраждала в тисняві, коли відомий тіктокер зібрав підписників та скинув готівку з дрона

В Швейцарії дитина постраждала в тисняві, коли відомий тіктокер зібрав підписників та скинув готівку з дрона

Київ • УНН

 • 24736 перегляди

У Цюріху 12-річна дитина отримала серйозні травми під час тисняви, коли тіктокер Oracle скинув 24 тисяч швейцарських франків з дрона в парку.

У Цюріху тіктокер Oracle, скинув з дрона 24 тисячі швейцарських франків у парку. Після оголошення в соціальних мережах сотні людей зібралися біля Цюріхського озера, аби зловити гроші. Внаслідок тисняви 12-річна дитина отримала серйозні травми від гострого предмета. Про це УНН пише з посиланням на Bild.

Деталі

В одному з парків Цюріха тіктокер, відомий під псевдонімом Oracle, розкидати з дрону 24 тисячі швейцарських франків у 10-франкових купюрах та повідомив про це своїм підписникам.

Сотні людей зібралися на берегу Цюріхського озера, щоб зловити купюри, які він розкидав. В ході тисняви 12-річний школяр отримав серйозні поранення гострим предметом і був терміново доставлений до лікарні. Прокуратура запустила розслідування обставин, за яких дитина отримала травми.

Акція також може призвести до проблем для самого Oracle, оскільки захід не було узгоджено з владою. За свідченнями очевидців, Oracle перебував у парку під час акції, вдягнений у свою характерну золоту маску. Інформація про його особу досі залишається невідомою.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації при РНБО співпрацюватиме з адміністрацією соцмережі ТікТок задля протидії поширення російської пропаганди в мережі.

Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти - відео02.06.23, 11:52 • 2383955 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Новини Світу
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
tiktokTikTok
bildBild
shveitsariiaШвейцарія
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97