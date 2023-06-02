Тиктокер-миллионник Влад Шевченко и звездный шеф-повар Алик Мкртчян о личном, хейте и лучших рецептах - видео
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Он – бог мяса, кулинарный эксперт МХП и просто неповторимый шеф-повар Алик Мкртчян. Его гость – тиктокер-миллионник, сценарист, блогер Влад Шевченко. Они встретились на кухне кастинга «Шо по Шефу Шоу?», чтобы выяснить, готов ли Влад стать ведущим нового кулинарного проекта, передает УНН.
Детали
Youtube-проекты набирают обороты и становятся важной площадкой, где зрители могут отвлечься, развлечься, а иногда и узнать что-то новое. Именно такой микс – веселого, полезного и кулинарного – транслирует «Шо по Шефу Шоу?».
В сети появился второй выпуск проекта, в котором Алик Мкртчян тестирует Влада Шевченко на умение одновременно готовить и шутить, следить за кулинарным процессом, быть органичным в кадре и ловким с ножом.
За приготовлением ароматного блюда на компанию – с фаршированными овощами и запеченными куриными голенями – Алик и Влад обсуждают личные истории. Влад Шевченко делится 10 рецептами завтраков для любимой, а кто-то из двоих признается, что любит готовить голым.
Пикантные подробности, захватывающие жизненные истории и просто невероятный рецепт для встреч с друзьями – все это в новом выпуске шоу:
Напомним
Прошлым гостем «Шо по Шефу Шоу?» стал известный телеведущий Руслан Сеничкин, и теперь они вместе с Владом претендуют на место звездного ведущего будущего кулинарного шоу. Интересно, кто же будет следующим и одержит победу?
О проекте
В декабре 2022 года состоялась премьера проекта «Шо по Шефу Шоу?». Это кулинарное кастинг-шоу, в котором шефы испытывают звезд на прочность и кулинарные способности и выбирают лучшего на роль ведущего нового кулинарного шоу.
В кастинге принимают участие украинские селебрити, которых тестируют кулинарные эксперты. Задача звездного гостя – приготовить вместе с шефом классное блюдо, а также найти с ним общий язык, выдержать испытания от кулинарного гуру и показать себя с лучшей стороны.
Героем первого выпуска стал знаменитый телеведущий Руслан Сеничкин. А его наставником – известный бренд-шеф МХП Алекс Юсупов. Алекс тестировал Руслану кулинарные способности, умение работать в паре и порой прислушиваться, а также слегка дразнил гостя и дискутировал с ним.