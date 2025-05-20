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ЕС усилит правила использования детьми Интернета и соцсетей

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Евросоюз готовит новые правила пользования Интернетом. Это усилит ограничения использования детьми социальных сетей из-за последствий длительного использования так называемого "экранного времени".

ЕС усилит правила использования детьми Интернета и соцсетей

Евросоюз готовит новые правила пользования Интернетом, которые усилят массовое ограничение использования детьми социальных сетей на фоне обеспокоенности последствиями слишком длительного пребывания в сети. Об этом сообщает POLITICO, передает УНН.

Детали

Документ, на который ссылается издание, свидетельствует о том, что страны-члены ЕС выступают за введение общеевропейского контроля за защитой детей в Интернете.

Предложение продвигает Греция, и оно уже получило поддержку лидеров цифровой индустрии Франции и Испании.

Страны хотят, чтобы Брюссель установил общеевропейский возраст цифровой зрелости, ниже которого несовершеннолетним понадобится родительское согласие для входа в социальные сети. То есть, дети не смогут автоматически получить доступ ни к одному из самых популярных приложений, таких как TikTok, Instagram и Snaft.

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Предложение должно быть обсуждено министрами цифровых технологий ЕС на встрече в начале июня. Это происходит на фоне смены страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС. Следующий шестимесячный срок деятельность органа будет возглавлять Дания.

Защита наших детей в Интернете будет ключевым приоритетом будущего председательства Дании в ЕС

- заявила министр цифровых дел Дании Каролина Стейдж Ольсен.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее также заявляла, что поддерживает запрет социальных сетей для детей в возрасте до 15 лет.

Предложение было отправлено другим странам в четверг с просьбой о поддержке перед заседанием Совета.

Дополнение

Европейские столицы недовольны темпами, с которыми регулятивные органы Брюсселя принимают меры в попытке не допустить, чтобы дети подвергались вредному воздействию из-за чрезмерного использования так называемого "экранного времени". Защита несовершеннолетних от вреда и рисков в Интернете "требует коллективных действий на европейском уровне", говорится в предложении.

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В результате Европейский союз станет мировым лидером в деле запрета детям пользоваться социальными сетями в рамках нового предложения, которое набирает обороты в Брюсселе.

 Проблема привлекла особое внимание во всем мире после того, как Австралия в конце этого года установила минимальный возраст 16 лет для регистрации в учетных записях определенных сайтов социальных сетей.

Напомним

Франция усиливает запрет на мобильные телефоны в средних школах. Ученикам придется прятать устройства в шкафчики на весь день для содействия благополучию и успеваемости.

Лилия Набока

Лилия Набока

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