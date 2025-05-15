У Таджикистані скасували кримінальну відповідальність за лайки та репости в соцмережах

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви
06:00 • 12848 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 81653 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 90713 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 170504 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 81638 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 59329 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

14 травня, 12:09 • 143340 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
14 травня, 07:33 • 57987 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 73824 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

14 травня, 05:56 • 63818 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
6.1м/с
57%
742мм
Популярнi новини

ЗСУ показали ефектне знищення Т-72 та двох бронемашин рф на Покровському напрямку

02:04 • 25451 перегляди

ISW: рф вимагає відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення проксі-уряду в Києві

02:38 • 57620 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні, але є загроза в Середземному - ВМС

03:36 • 22268 перегляди

Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня

04:23 • 75583 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

05:19 • 28943 перегляди
Публікації

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 80405 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 146427 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 170519 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 143351 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 165462 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

07:51 • 766 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

05:19 • 29663 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 46514 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

14 травня, 11:12 • 68691 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 78930 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

У Таджикистані скасували кримінальну відповідальність за лайки та репости в соцмережах

Київ • УНН

 • 1386 перегляди

Президент Таджикистану підписав закон, що скасовує кримінальне покарання за реакції в соцмережах. Раніше за "лайк" під екстремістськими матеріалами можна було отримати до 15 років в'язниці.

У Таджикистані скасували кримінальну відповідальність за лайки та репости в соцмережах

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон підписав закон, який скасовує кримінальне покарання за реакції в соцмережах. Про це йдеться на сайті президента, передає УНН.

14 травня Президент Республіки Таджикистан, Лідер нації шановний Емомалі Рахмон підписав закони, прийняті та підтримані Маджлісі намояндагон та Маджлісі мілі Маджлісі Олі Республіки Таджикистан

- зазначається в повідомленні.

Серед них - закон "Про внесення доповнень до Кримінального кодексу Республіки Таджикистан", який скасовує кримінальну відповідальність за розміщення лайка або іншого знака в соціальних мережах.

Зазначається, що ухвалені закони спрямовані на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни та добробуту громадян.

Раніше у Таджикистані за звичайний "лайк" чи репост під матеріалами, які влада відносила до терористичних чи екстремістських, можна було отримати до 15 років позбавлення волі.

Такі суворі норми діяли з 2018 року - тоді до статей 179 та 307 Кримінального кодексу додали формулювання, що стосувалися публічних закликів до тероризму та його виправдання в інтернеті.

Нагадаємо

Президент Таджикистану запропонував ввести кримінальну відповідальність за несплату та крадіжку електроенергії. Він стурбований великими втратами електроенергії взимку.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Новини Світу
Таджикистан
Brent
$63.97
Bitcoin
$102,323.70
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$35.31
Золото
$3,153.36
Ethereum
$2,575.21