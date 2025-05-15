У Таджикистані скасували кримінальну відповідальність за лайки та репости в соцмережах
Київ • УНН
Президент Таджикистану підписав закон, що скасовує кримінальне покарання за реакції в соцмережах. Раніше за "лайк" під екстремістськими матеріалами можна було отримати до 15 років в'язниці.
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон підписав закон, який скасовує кримінальне покарання за реакції в соцмережах. Про це йдеться на сайті президента, передає УНН.
14 травня Президент Республіки Таджикистан, Лідер нації шановний Емомалі Рахмон підписав закони, прийняті та підтримані Маджлісі намояндагон та Маджлісі мілі Маджлісі Олі Республіки Таджикистан
Серед них - закон "Про внесення доповнень до Кримінального кодексу Республіки Таджикистан", який скасовує кримінальну відповідальність за розміщення лайка або іншого знака в соціальних мережах.
Зазначається, що ухвалені закони спрямовані на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни та добробуту громадян.
Раніше у Таджикистані за звичайний "лайк" чи репост під матеріалами, які влада відносила до терористичних чи екстремістських, можна було отримати до 15 років позбавлення волі.
Такі суворі норми діяли з 2018 року - тоді до статей 179 та 307 Кримінального кодексу додали формулювання, що стосувалися публічних закликів до тероризму та його виправдання в інтернеті.
Нагадаємо
Президент Таджикистану запропонував ввести кримінальну відповідальність за несплату та крадіжку електроенергії. Він стурбований великими втратами електроенергії взимку.