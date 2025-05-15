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В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки и репосты в соцсетях

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Президент Таджикистана подписал закон, отменяющий уголовное наказание за реакции в соцсетях. Ранее за "лайк" под экстремистскими материалами можно было получить до 15 лет тюрьмы.

В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки и репосты в соцсетях

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, отменяющий уголовное наказание за реакции в соцсетях. Об этом говорится на сайте президента, передает УНН.

14 мая Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон подписал законы, принятые и поддержанные Маджлиси намояндагон и Маджлиси мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан

- отмечается в сообщении.

Среди них - закон "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан", отменяющий уголовную ответственность за размещение лайка или иного знака в социальных сетях.

Отмечается, что принятые законы направлены на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны и благосостояния граждан.

Ранее в Таджикистане за обычный "лайк" или репост под материалами, которые власти относили к террористическим или экстремистским, можно было получить до 15 лет лишения свободы.

Такие строгие нормы действовали с 2018 года - тогда в статьи 179 и 307 Уголовного кодекса добавили формулировки, касающиеся публичных призывов к терроризму и его оправдания в интернете.

Напомним

Президент Таджикистана предложил ввести уголовную ответственность за неуплату и кражу электроэнергии. Он обеспокоен большими потерями электроэнергии зимой.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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