В Британии почти половина молодых людей предпочла бы мир без интернета

Около 50% молодых людей в Британии предпочли бы жить без Интернета. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, согласно исследованию, около 70% людей в возрасте от 16 до 21 года чувствуют себя хуже после того, как проводят время в социальных сетях. Половина поддержали бы "цифровой комендантский час", который ограничил бы их доступ к определенным приложениям и сайтам после 10 вечера, тогда как 46% заявили, что предпочли бы быть молодыми в мире без интернета вообще.

Сообщается, что четверть респондентов проводят в социальных сетях четыре или более часов в день, а 42% опрошенных признались, что врали своим родителям о том, что они делают в сети.

В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки и репосты в соцсетях

42% заявили, что, находясь в сети, они врали о своем возрасте, 40% признались, что у них был подставной или "одноразовый" аккаунт, а 27% заявили, что выдавали себя за совсем другого человека.

Во время исследования, проведенного Британским институтом стандартов, было опрошено 1293 молодых людей. По результатам исследования выяснилось, что 27% респондентов делились своим местоположением в Интернете с незнакомцами.

В том же опросе три четверти опрошенных заявили, что из-за пандемии они стали проводить больше времени в сети, а 68% заявили, что считают, что время, проведенное в сети, вредит их психическому здоровью.

Энди Берроуз, генеральный директор благотворительной организации по профилактике самоубийств Molly Rose Foundation, заявил, что "очевидно, что молодые люди осознают риски в Интернете, более того - они хотят, чтобы технологические компании приняли меры по их защите".

ЕС усилит правила использования детьми Интернета и соцсетей