В Британии почти половина молодых людей предпочла бы мир без интернета
Киев • УНН
Исследование показало, что большинство молодых людей в Британии чувствуют себя хуже после использования соцсетей. Они поддерживают ограничение доступа к определенным сайтам и приложениям.
Около 50% молодых людей в Британии предпочли бы жить без Интернета. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, согласно исследованию, около 70% людей в возрасте от 16 до 21 года чувствуют себя хуже после того, как проводят время в социальных сетях. Половина поддержали бы "цифровой комендантский час", который ограничил бы их доступ к определенным приложениям и сайтам после 10 вечера, тогда как 46% заявили, что предпочли бы быть молодыми в мире без интернета вообще.
Сообщается, что четверть респондентов проводят в социальных сетях четыре или более часов в день, а 42% опрошенных признались, что врали своим родителям о том, что они делают в сети.
В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки и репосты в соцсетях15.05.25, 09:36 • 2989 просмотров
42% заявили, что, находясь в сети, они врали о своем возрасте, 40% признались, что у них был подставной или "одноразовый" аккаунт, а 27% заявили, что выдавали себя за совсем другого человека.
Во время исследования, проведенного Британским институтом стандартов, было опрошено 1293 молодых людей. По результатам исследования выяснилось, что 27% респондентов делились своим местоположением в Интернете с незнакомцами.
В том же опросе три четверти опрошенных заявили, что из-за пандемии они стали проводить больше времени в сети, а 68% заявили, что считают, что время, проведенное в сети, вредит их психическому здоровью.
Энди Берроуз, генеральный директор благотворительной организации по профилактике самоубийств Molly Rose Foundation, заявил, что "очевидно, что молодые люди осознают риски в Интернете, более того - они хотят, чтобы технологические компании приняли меры по их защите".
ЕС усилит правила использования детьми Интернета и соцсетей20.05.25, 13:30 • 1566 просмотров