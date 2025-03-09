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Джорджеску запрещено участвовать в выборах президента Румынии

Киев • УНН

 • 20476 просмотра

Центральная избирательная комиссия Румынии отказала в регистрации кандидатуры ультраправого политика Кэлина Джорджеску на майских выборах. Решение было принято 10 голосами против четырех и может быть обжаловано в Конституционном суде.

Джорджеску запрещено участвовать в выборах президента Румынии

Центральная избирательная комиссия Румынии приняла решение, что правый популист Келин Георгеску не может баллотироваться на повторных президентских выборах в стране в мае. 

Передает УНН со ссылкой на Observator, digi24.ro и Bloomberg.

Центральная избирательная комиссия Румынии отказала в регистрации кандидатуры ультраправого политика Келина Георгеску на президентских выборах. Об этом сообщил представитель учреждения.

"Решение исключить Георгеску из президентских гонок 4 мая, вероятно, усилит антиправительственные настроения в Румынии и пойдет на пользу слишком правым", - пишет Bloomberg.

Румынский популист уже отреагировал. 

Еще один прямой удар в сердце демократии во всем мире! У меня есть только одно сообщение: если демократия в Румынии упадет, упадет весь демократический мир! Это только начало. Это так просто! Европа теперь - диктатура, Румыния - под тиранией!

 - написал Георгеску.

Справочно

Келин Георгеску победил в первом туре президентских выборов в ноябре 2024 года, набрав 22% голосов. 

Конституционный суд Румынии аннулировал выборы, ссылаясь на вероятное вмешательство России. Весь избирательный процесс был признан недействительным. Впоследствии была установлена новая дата президентских и местных выборов - 4 мая 2025 года. Келин Георгеску, которого поддерживают румынские ультраправые партии AUR и POT, подал свою кандидатуру. Но Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать скандального кандидата. По данным источников, кандидатура Келина Георгеску была отклонена 10 голосами против четырех.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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