Джорджеску запрещено участвовать в выборах президента Румынии
Киев • УНН
Центральная избирательная комиссия Румынии отказала в регистрации кандидатуры ультраправого политика Кэлина Джорджеску на майских выборах. Решение было принято 10 голосами против четырех и может быть обжаловано в Конституционном суде.
Центральная избирательная комиссия Румынии приняла решение, что правый популист Келин Георгеску не может баллотироваться на повторных президентских выборах в стране в мае.
Передает УНН со ссылкой на Observator, digi24.ro и Bloomberg.
Центральная избирательная комиссия Румынии отказала в регистрации кандидатуры ультраправого политика Келина Георгеску на президентских выборах. Об этом сообщил представитель учреждения.
"Решение исключить Георгеску из президентских гонок 4 мая, вероятно, усилит антиправительственные настроения в Румынии и пойдет на пользу слишком правым", - пишет Bloomberg.
Румынский популист уже отреагировал.
Еще один прямой удар в сердце демократии во всем мире! У меня есть только одно сообщение: если демократия в Румынии упадет, упадет весь демократический мир! Это только начало. Это так просто! Европа теперь - диктатура, Румыния - под тиранией!
Справочно
Келин Георгеску победил в первом туре президентских выборов в ноябре 2024 года, набрав 22% голосов.
Конституционный суд Румынии аннулировал выборы, ссылаясь на вероятное вмешательство России. Весь избирательный процесс был признан недействительным. Впоследствии была установлена новая дата президентских и местных выборов - 4 мая 2025 года. Келин Георгеску, которого поддерживают румынские ультраправые партии AUR и POT, подал свою кандидатуру. Но Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать скандального кандидата. По данным источников, кандидатура Келина Георгеску была отклонена 10 голосами против четырех.
Хотели изменить название страны: в Румынии задержаны 6 подозреваемых в государственной измене06.03.25, 14:13 • 18257 просмотров