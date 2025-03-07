Правий популіст Джорджеску висунув свою кандидатуру, але може не потрапити на президентські вибори у Румунії

Келін Джорджеску, якого підтримують румунські ультраправі партії AUR і POT, подав свою кандидатуру на президентські вибори 4 травня. Після подання заяви запускається бюрократичний процес, який визначить, чи буде Джорджеску занесено до виборчого бюлетеня.

Передає УНН із посиланням на Adevărul, ORF та Financial Times.

"Маргінальний ультранаціоналіст" Келін Джорджеску хоче знову балотуватися на президентських виборах у Румунії, які мають відбутися повторно 4 травня.

Разом з пропозицією про висунення кандидатури, виборчий знак, який пан Келін Джорджеску бажає використовувати на президентських виборах, був відправлений на аналіз (...) Центральне виборче бюро має проаналізувати і винести рішення про те, чи були дотримані умови законності для реєстрації кандидатури і виборчого знаку - йдеться в прес-релізі румунського виборчого бюро.

Хронологія візиту політика до виборчого бюро Румунії

Келін Джорджеску прибув до Центрального виборчого бюро (ЦИБ) у п'ятницю незадовго до 16:00, де його вітали лідери Альянсу за єдність румунів (AUR) Джордже Сіміон та Партії молодих людей (POT) Анамарія Гавриле, а також кілька сотень прихильників.

Джорджеску заявив, що "6 грудня 2024 року демократію було вбито, а сьогодні, 7 березня 2025 року, народ воскрес".

Я представив пакет із 324 000 підписів з поваги до румунського народу, який розуміє, як захищати свою демократію та свободу слов - зазначив Джорджеску.

Також ультранаціоналіст зауважив, що "неможливо" не балотуватися, оскільки він впевнений, що його кандидатуру не буде знято через кримінальні справи.

За цей період ми пройшли через вогонь і меч. Я говорю всім, що захищати нашу демократію — це добре, боротися за свободу і мир — це добре. Ми не отримуємо миру, ми повинні боротися за нього, як це робили наші предки. - сказав Джорджеску.

Довідково

Джорджеску несподівано переміг у першому турі президентських виборів у Румунії 24 листопада минулого року. Однак минулорічні вибори були скасовані після розсекречених документів, які також показали, в який спосіб в соціальних мережах віддавали перевагу одному кандидату.

Financial Times: кандидатура Келіна Джорджеску, швидше за все, буде відхилена

Кандидатура Келіна Джорджеску може бути відхилена, пише Financial Times (FT) з посиланням на джерела, близькі до справи.

Румунська влада, схоже, сповнена рішучості виключити його з гонки, а джерела, близькі до справи, як вказується, повідомили Financial Times, що його судимість може призвести до відхилення його кандидатури.

Звинувачення також включають підрив конституційного ладу за допомогою фашистських угруповань — злочин, який може спричинити покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років.

Нагадаємо

Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою" та заявив про претензії на її території.

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