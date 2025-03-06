Хотіли змінити назву країни: у Румунії затримано 6 підозрюваних в держзраді

В Румунії затримано шестеро людей, які підозрюються у створенні організованого злочинного угруповання, державнії зраді ті співпраці з росією. Угруповання було побудоване за військовим зразком. Про це повідомляє головне управління з розслідування організованої злочинності та терористичних злочинів Румунії, передає УНН.

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Зазначається, що в 2023 році підозрювані створили організоване злочинне угруповання з метою підірвати суверенітет та незалежність Румунії шляхом політичного підриву та ослаблення обороноздатності країни. З 2024 року всі його члени угрупування вели постійну діяльність для досягнення мети. Також вони контактували з агентами іноземної держави, які перебували як на території Румунії, так і на території росії.

Угруповання діяло під прикриттям організації та було побудоване за військовим зразком – зі штабом і виконавчим персоналом, представленим особою, яка є генералом-майором у відставці - йдеться у повідомленні.

Члени угруповання через онлайн-платформи вербували прихильників та публікували відеоматеріали (звернення до державних органів Румунії, національних і міжнародних організацій).

Також вони робили спроби провести переговори з іноземними політичними та військовими представниками щодо виведення Румунії з військового альянсу; усунення конституційного ладу; ліквідації партій; створення нового уряду з членів організації; звільнення всіх держслужбовців; прийняття нової конституції; зміни назви країни, прапора та гімну.

Крім того, у січні двоє обвинувачених вирушили до москви, де зустрічалися з особами, готовими підтримати їхні плани щодо захоплення влади.

5 березня 2025 року було проведено вісім обшуків, у ході яких були знайдені й вилучені докази.

Нагадаємо

5 березня Міністерство закордонних справ Румунії повідомило, що влада прийняла рішення оголосити персонами нон грата військового аташе, аташе з авіації та аташе з морських справ російської федерації в Бухаресті, а також їхнього заступника.

Раніше був затриманий Келін Георгеску, який набрав 23% у першому турі президентських виборів. Його підозрюють у створенні фашистської організації та діях проти конституційного ладу.