Румунія оголосила військового аташе рф та його заступника персонами нон грата

Міністерство закордонних справ Румунії повідомило, що румунська влада прийняла рішення оголосити персонами нон грата на території країни військового аташе, аташе з авіації та аташе з морських справ російської федерації в Бухаресті, а також їхнього заступника. Про це йдеться у пресрелізі відомства, пише УНН.

Міністерство закордонних справ повідомляє, що румунська влада прийняла рішення оголосити персонами нон грата на території Румунії військового аташе, аташе з авіації та аташе з морських справ російської федерації в Бухаресті, а також їхнього заступника, за проведення діяльності, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року - йдеться у повідомленні.

За інформацією, 5 березня 2025 року, ці питання були передані російській стороні під час виклику в Міністерство закордонних справ Румунії, за розпорядженням міністра Еміля Урязану, тимчасового повіреного у справах посольства російської федерації в Бухаресті.

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