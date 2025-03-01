У Румунії знайшли уламки російського безпілотника з вибухівкою поблизу кордону з Молдовою
Київ • УНН
У Румунії біля кордону з Молдовою знайшли уламки російського безпілотника з активною бойовою частиною. Фахівці планують здійснити контрольований підрив вибухового заряду для безпеки місцевого населення.
У Румунії неподалік кордону з Молдовою виявили уламки російського безпілотника з вибуховим зарядом. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, пише УНН.
Група фахівців Міністерства національної оборони, Служби розвідки Румунії та Міністерства внутрішніх справ у суботу, 1 березня, працює в районі прикордонного пункту пропуску Джурджулешти в повіті Галац, де вчора було зафіксовано уламки безпілотника,
Територія, де знайшли уламки, розташована приблизно за 500 метрів від молдовського кордону. За інформацією, об’єкти інфраструктури не постраждали.
Румунські слідчі встановили, що уламки належать безпілотному літальному апарату російського виробництва. Під час аналізу виявили активну бойову частину, яку вирішили знищити контрольованим підривом.
На підставі проведених експертних досліджень та аналізів встановлено наявність на борту літака активної бойової частини, підрив якої планується здійснити контрольованим способом на місці з метою усунення небезпеки для місцевого населення,
Нагадаємо
17 лютого у Молдові зафіксували чергове порушення повітряного простору країни двома безпілотниками поблизу кордону України.
Представник уряду Даніель Вода не назвав походження двох останніх безпілотників, але сказав, що вторгнення сталося незадовго до 23:00 за місцевим часом, коли Україна повідомила, що Одеська область зазнала російської атаки