В Румынии нашли обломки российского беспилотника со взрывчаткой вблизи границы с Молдовой
Киев • УНН
В Румынии возле границы с Молдовой нашли обломки российского беспилотника с активной боевой частью. Специалисты планируют осуществить контролируемый подрыв взрывного заряда для безопасности местного населения.
В Румынии недалеко от границы с Молдовой обнаружили обломки российского беспилотника со взрывным зарядом. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, пишет УНН.
Группа специалистов Министерства национальной обороны, Службы разведки Румынии и Министерства внутренних дел в субботу, 1 марта, работает в районе пограничного пункта пропуска Джурджулешты в уезде Галац, где вчера были зафиксированы обломки беспилотника,
Территория, где нашли обломки, расположена примерно в 500 метрах от молдавской границы. По информации, объекты инфраструктуры не пострадали.
Румынские следователи установили, что обломки принадлежат беспилотному летательному аппарату российского производства. Во время анализа обнаружили активную боевую часть, которую решили уничтожить контролируемым подрывом.
На основании проведенных экспертных исследований и анализов установлено наличие на борту самолета активной боевой части, подрыв которой планируется осуществить контролируемым способом на месте с целью устранения опасности для местного населения,
Напомним
17 февраля в Молдове зафиксировали очередное нарушение воздушного пространства страны двумя беспилотниками вблизи границы Украины.
Представитель правительства Даниэль Вода не назвал происхождение двух последних беспилотников, но сказал, что вторжение произошло незадолго до 23:00 по местному времени, когда Украина сообщила, что Одесская область подверглась российской атаке