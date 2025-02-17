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Молдова знову зафіксувала порушення повітряного простору безпілотниками

Молдова знову зафіксувала порушення повітряного простору безпілотниками

Київ • УНН

 • 27610 перегляди

Два безпілотники порушили повітряний простір Молдови поблизу кордону з Україною в неділю ввечері. Інцидент стався через три дні після попереднього порушення, коли один з дронів вибухнув на території країни.

У Молдові зафіксували чергове порушення повітряного простору країни двома безпілотниками поблизу кордону України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника молдовського уряду Даніеля Воду, передає УНН.

Деталі

В уряді країни повідомили, що два безпілотники порушили повітряний простір Молдови ввечері в неділю поблизу кордону з Україною, через три дні після того, як російського посла викликали в МЗС Молдови у зв’язку з попереднім інцидентом.

Молдова, яка знаходиться між Україною та членом Європейського Союзу Румунією, неодноразово зазнавала вторгнення російських безпілотників.

Інциденти викликали гнівну реакцію влади Молдови, яка хоче, щоб колишня радянська держава приєдналася до ЄС до 2030 року.

Представник уряду Даніель Вода не назвав походження двох останніх безпілотників, але сказав, що вторгнення сталося незадовго до 23:00 за місцевим часом, коли Україна повідомила, що Одеська область зазнала російської атаки.

Вода повідомив, що обидва безпілотники покинули повітряний простір Молдови неподалік від міста Тараклія.

Під час інцидентів минулого тижня два безпілотники впали в одному районі поблизу українського кордону, а один вибухнув.

Доповнення

На території Молдови було виявлено безпілотники, один з яких вибухнув біля Чадир-Лунги. Фрагменти одного з них належать російському БПЛА. У зв'язку з інцидентом МЗС Молдови викликало посла рф для пояснень.  

Молдова після цього ухвалила рішення в односторонньому порядку денонсувати міжурядову молдовсько-російську угоду про створення та функціонування культурних центрів, укладену у 1998 році. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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