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Молдова снова зафиксировала нарушение воздушного пространства беспилотниками

Молдова снова зафиксировала нарушение воздушного пространства беспилотниками

Киев  •  УНН

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Два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы вблизи границы с Украиной в воскресенье вечером. Инцидент произошел через три дня после предыдущего нарушения, когда один из дронов взорвался на территории страны.

В Молдове зафиксировали очередное нарушение воздушного пространства страны двумя беспилотниками вблизи границы Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя молдавского правительства Даниэля Воду, передает УНН.

Детали

В правительстве страны сообщили, что два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы вечером в воскресенье вблизи границы с Украиной, через три дня после того, как российского посла вызвали в МИД Молдовы в связи с предыдущим инцидентом.

Молдова, которая находится между Украиной и членом Европейского Союза Румынией, неоднократно подвергалась вторжению российских беспилотников.

Инциденты вызвали гневную реакцию властей Молдовы, которые хотят, чтобы бывшее советское государство присоединилось к ЕС к 2030 году.

Представитель правительства Даниэль Вода не назвал происхождение двух последних беспилотников, но сказал, что вторжение произошло незадолго до 23:00 по местному времени, когда Украина сообщила, что Одесская область подверглась российской атаке.

Вода сообщил, что оба беспилотника покинули воздушное пространство Молдовы неподалеку от города Тараклия.

Во время инцидентов на прошлой неделе два беспилотника упали в одном районе вблизи украинской границы, а один взорвался.

Дополнение

На территории Молдовы было обнаружено беспилотники, один из которых взорвался возле Чадыр-Лунги. Фрагменты одного из них принадлежат российскому БПЛА. В связи с инцидентом МИД Молдовы вызвал посла рф для объяснений.  

Молдова после этого приняла решение в одностороннем порядке денонсировать межправительственное молдавско-российское соглашение о создании и функционировании культурных центров, заключенное в 1998 году. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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