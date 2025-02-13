Два дрони впали на території Молдови: МЗС викликає посла рф

На території Молдови, за даними поліції країни, впали два безпілотники, один з яких вибухнув біля Чадир-Лунги і, за попередніми даними, його фрагменти належать російському дрону. МЗС Молдови засудило порушення повітряного простору та викликає російського посла для пояснень, пише УНН.

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"Нацполіція (Молдови) повідомляє, що на території Республіки Молдова виявлено ще два дрони. Один з них - на сільськогосподарському полі біля села Чумай Тараклійського району; а інший вибухнув у полі приблизно за 1,5 кілометри від Чадир-Лунги", - повідомили у Нацполіції Молдови.

Як вказано, зараз на обох локаціях перебувають експерти вибухотехнічного відділу поліції, які проводять дослідження, а згодом дрони будуть детально досліджені.

"За попередніми даними, фрагменти, виявлені у Чадир-Лунзі, належать російському безпілотнику", - ідеться у повідомленні Нацполіції Молдови.

Території, як зазначається, ізольовані, небезпека для громадян в районі вже виключена.

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Міністерство закордонних справ Молдови тим часом рішуче засудило порушення повітряного простору Республіки Молдова та викликає акредитованого посла російської федерації.

"Міністерство закордонних справ висловлює глибоку стурбованість і рішуче засуджує неодноразове порушення національного повітряного простору безпілотниками, запущеними після російських атак на інфраструктуру на півдні України. У ніч з 12 на 13 лютого патрулі прикордонної поліції повідомили про кілька безпілотників, які перетнули територію Республіки Молдова, і два з них впали та вибухнули в безлюдних районах, один поблизу міста Чумай Тараклійського району, а інший у полі приблизно за 1,5 кілометра від міст Чадир-Лунга та Валя-Перджей", - вказали у МЗС Молдови.

Ці інциденти, як зазначили у МЗС Молдови, "становлять серйозну загрозу безпеці наших громадян і підкреслюють зростаючі ризики для регіональної стабільності". "На щастя, обійшлося без постраждалих, але такі порушення повітряного простору Республіки Молдова є неприпустимими і не можна допускати", - ідеться у заяві.

Зважаючи на серйозність цих порушень, МЗС вирішило терміново викликати акредитованого посла російської федерації в Кишиневі для отримання офіційних пояснень і висловлення рішучого протесту проти цих неприйнятних дій - повідомили у МЗС Молдови.

Республіка Молдова, як наголошується, вважає ці дії "порушенням свого суверенітету та ризиком для миру та безпеки в регіоні". "Ми повторюємо наш твердий заклик до негайного припинення цієї агресії та суворого дотримання міжнародного права", - сказано у заяві.

"Міністерство закордонних справ у координації з компетентними національними установами та міжнародними партнерами уважно стежить за ситуацією та продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для захисту Республіки Молдова та її громадян", - зазначили у МЗС Молдови.

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