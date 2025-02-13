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Два дрони впали на території Молдови: МЗС викликає посла рф

Київ • УНН

 • 50199 перегляди

На території Молдови виявлено два безпілотники, один з яких вибухнув біля Чадир-Лунга. За попередніми даними, фрагменти одногоналежать російському БПЛА, МЗС Молдови викликає посла РФ для пояснень.

На території Молдови, за даними поліції країни, впали два безпілотники, один з яких вибухнув біля Чадир-Лунги і, за попередніми даними, його фрагменти належать російському дрону. МЗС Молдови засудило порушення повітряного простору та викликає російського посла для пояснень, пише УНН.

Деталі

"Нацполіція (Молдови) повідомляє, що на території Республіки Молдова виявлено ще два дрони. Один з них - на сільськогосподарському полі біля села Чумай Тараклійського району; а інший вибухнув у полі приблизно за 1,5 кілометри від Чадир-Лунги", - повідомили у Нацполіції Молдови.

Як вказано, зараз на обох локаціях перебувають експерти вибухотехнічного відділу поліції, які проводять дослідження, а згодом дрони будуть детально досліджені.

"За попередніми даними, фрагменти, виявлені у Чадир-Лунзі, належать російському безпілотнику", - ідеться у повідомленні Нацполіції Молдови.

Території, як зазначається, ізольовані, небезпека для громадян в районі вже виключена.

У Молдові виявили безпілотник, триває перевірка12.02.2025, 15:36 • 23907 переглядiв

Міністерство закордонних справ Молдови тим часом рішуче засудило порушення повітряного простору Республіки Молдова та викликає акредитованого посла російської федерації.

"Міністерство закордонних справ висловлює глибоку стурбованість і рішуче засуджує неодноразове порушення національного повітряного простору безпілотниками, запущеними після російських атак на інфраструктуру на півдні України. У ніч з 12 на 13 лютого патрулі прикордонної поліції повідомили про кілька безпілотників, які перетнули територію Республіки Молдова, і два з них впали та вибухнули в безлюдних районах, один поблизу міста Чумай Тараклійського району, а інший у полі приблизно за 1,5 кілометра від міст Чадир-Лунга та Валя-Перджей", - вказали у МЗС Молдови.

Ці інциденти, як зазначили у МЗС Молдови, "становлять серйозну загрозу безпеці наших громадян і підкреслюють зростаючі ризики для регіональної стабільності". "На щастя, обійшлося без постраждалих, але такі порушення повітряного простору Республіки Молдова є неприпустимими і не можна допускати", - ідеться у заяві.

Зважаючи на серйозність цих порушень, МЗС вирішило терміново викликати акредитованого посла російської федерації в Кишиневі для отримання офіційних пояснень і висловлення рішучого протесту проти цих неприйнятних дій

- повідомили у МЗС Молдови.

Республіка Молдова, як наголошується, вважає ці дії "порушенням свого суверенітету та ризиком для миру та безпеки в регіоні". "Ми повторюємо наш твердий заклик до негайного припинення цієї агресії та суворого дотримання міжнародного права", - сказано у заяві.

"Міністерство закордонних справ у координації з компетентними національними установами та міжнародними партнерами уважно стежить за ситуацією та продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для захисту Республіки Молдова та її громадян", - зазначили у МЗС Молдови.

"Це саботаж": генсек НАТО відреагував на російський БПЛА на території Молдови12.02.25, 16:12 • 26301 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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