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Два дрона упали на территории Молдовы: МИД вызывает посла рф

Два дрона упали на территории Молдовы: МИД вызывает посла рф

Киев  •  УНН

 • 1333 просмотра

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На территории Молдовы обнаружены два беспилотника, один из которых взорвался возле Чадыр-Лунга. По предварительным данным, фрагменты одногоналежать российскому БПЛА, МИД Молдовы вызывает посла РФ для объяснений.

На территории Молдовы, по данным полиции страны, упали два беспилотника, один из которых взорвался возле Чадыр-Лунга и, по предварительным данным, его фрагменты принадлежат российскому беспилотнику. МИД Молдовы осудил нарушение воздушного пространства и вызывает российского посла для объяснений, пишет УНН.

Детали

«Нацполиция (Молдовы) сообщает, что на территории Республики Молдова обнаружены еще два дрона. Один из них - на сельскохозяйственном поле возле села Чумай Тараклийского района; а другой взорвался в поле примерно в 1,5 километрах от Чадыр-Лунга», - сообщили в Нацполиции Молдовы.

Как указано, сейчас на обеих локациях находятся эксперты взрывотехнического отдела полиции, которые проводят исследования, а впоследствии дроны будут детально исследованы.

«По предварительным данным, фрагменты, обнаруженные на Чадыр-Лунга, принадлежат российскому беспилотнику», - говорится в сообщении Нацполиции Молдовы.

Территории, как отмечается, изолированы, опасность для граждан в районе уже исключена.

Министерство иностранных дел Молдовы тем временем решительно осудило нарушение воздушного пространства Республики Молдова и вызывает аккредитованного посла российской федерации.

«Министерство иностранных дел выражает глубокую обеспокоенность и решительно осуждает неоднократное нарушение национального воздушного пространства беспилотниками, запущенными после российских атак на инфраструктуру на юге Украины. В ночь с 12 на 13 февраля патрули пограничной полиции сообщили о нескольких беспилотниках, которые пересекли территорию Республики Молдова, и два из них упали и взорвались в безлюдных районах, один вблизи города Чумай Тараклейского района, а другой в поле примерно в 1,5 километрах от городов Чадыр-Лунга и Валя-Перджей», - указали в МИД Молдовы.

Эти инциденты, как отметили в МИД Молдовы, «представляют серьезную угрозу безопасности наших граждан и подчеркивают растущие риски для региональной стабильности». «К счастью, обошлось без пострадавших, но такие нарушения воздушного пространства Республики Молдова недопустимы и не могут быть допущены», - говорится в заявлении.

Ввиду серьезности этих нарушений, МИД решил срочно вызвать аккредитованного посла российской федерации в Кишиневе для получения официальных объяснений и выражения решительного протеста против этих неприемлемых действий

- сообщили в МИД Молдовы.

Республика Молдова, как отмечается, считает эти действия «нарушением своего суверенитета и риском для мира и безопасности в регионе». «Мы повторяем наш твердый призыв к немедленному прекращению этой агрессии и строгому соблюдению международного права», - сказано в заявлении.

«Министерство иностранных дел в координации с компетентными национальными учреждениями и международными партнерами внимательно следит за ситуацией и будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты Республики Молдова и ее граждан», - отметили в МИД Молдовы.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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