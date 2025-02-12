"Это саботаж": генсек НАТО отреагировал на российский БПЛА на территории Молдовы
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал инцидент с российским БПЛА на территории Молдовы. По его словам, это пример дестабилизирующих действий россии, которые требуют реакции НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на новость, о том, что российский БПЛА упал на территории Молдовы, назвав это "саботажем". Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
То, что делает россия - это саботаж. Эти дестабилизирующие акты в Молдове и в других странах ЕС происходят постоянно
По его словам, НАТО должно реагировать на такие вещи.
"Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира. БПЛА в Молдове - это пример такой ситуации", - добавил генсек НАТО.
Напомним
В Молдове вблизи села Сальча Тараклийского района был замечен беспилотник. По результатам первичных обследований, взрывчатых веществ на нем не обнаружено.