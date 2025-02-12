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"Это саботаж": генсек НАТО отреагировал на российский БПЛА на территории Молдовы

"Это саботаж": генсек НАТО отреагировал на российский БПЛА на территории Молдовы

Киев  •  УНН

 • 2926 просмотра

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал инцидент с российским БПЛА на территории Молдовы. По его словам, это пример дестабилизирующих действий россии, которые требуют реакции НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на новость, о том, что российский БПЛА упал на территории Молдовы, назвав это "саботажем". Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН

То, что делает россия - это саботаж. Эти дестабилизирующие акты в Молдове и в других странах ЕС происходят постоянно 

- сказал Рютте.

По его словам, НАТО должно реагировать на такие вещи.

"Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира. БПЛА в Молдове - это пример такой ситуации", -  добавил генсек НАТО.

Напомним 

В Молдове вблизи села Сальча Тараклийского района был замечен беспилотник. По результатам первичных обследований, взрывчатых веществ на нем не обнаружено.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
moldovaМолдова

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