"Це саботаж": генсек НАТО відреагував на російський БПЛА на території Молдови
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інцидент з російським БПЛА на території Молдови. За його словами, це приклад дестабілізаційних дій росії, які потребують реакції НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте відреагував на новину, про те, що російський БПЛА впав на території Молдови, назвавши це "саботажем". Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН.
Те, що робить росія - це саботаж. Ці дестабілізаційні акти в Молдові та в інших країнах ЄС відбуваються постійно
За його словами, НАТО має реагувати на такі речі.
"Ми не в стані війни, але і не в стані миру. БПЛА в Молдові - це приклад такої ситуації", - додав генсек НАТО.
Нагадаємо
У Молдові поблизу села Сальча Тараклійського району було помічено безпілотник. За результатами первинних обстежень, вибухових речовин на ньому не виявлено.