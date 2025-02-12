"Це саботаж": генсек НАТО відреагував на російський БПЛА на території Молдови

Генсек НАТО Марк Рютте відреагував на новину, про те, що російський БПЛА впав на території Молдови, назвавши це "саботажем". Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН.

Те, що робить росія - це саботаж. Ці дестабілізаційні акти в Молдові та в інших країнах ЄС відбуваються постійно