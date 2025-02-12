В Молдове обнаружили беспилотник, продолжается проверка
Киев • УНН
Вблизи села Сальча Тараклийского района Молдовы обнаружен беспилотник. По результатам первичного обследования взрывчатых веществ на нем не найдено, продолжаются следственные действия.
В Молдове вблизи села Сальча Тараклийского района был замечен беспилотник. По результатам первичных обследований, взрывчатых веществ на нем не обнаружено, передает УНН со ссылкой на полицию Молдовы.
Национальная полиция сообщает, что несколько минут назад в поле возле села Сальча Тараклейского района был замечен беспилотник
В частности, сообщается, что специалисты взрывотехнической службы собираются провести детальное обследование. Впрочем, после первичных обследований было установлено, что на нем нет взрывчатых веществ.
Правоохранители отмечают, что угрозы безопасности граждан в регионе нет. На месте происшествия продолжаются следственные действия.
Напомним
В ночь 3 февраля системы мониторинга Национальной армии Молдовы зафиксировали несанкционированный полет дрона. Беспилотник пролетел по маршруту Павловка-Карманова-Маяц-Григориополь между 00:30 и 00:45.
По информации местных СМИ, после этого дрон покинул воздушное пространство Республики Молдова по той же траектории.