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Після дронової атаки: у Молдові закриють російський культурний центр

Київ • УНН

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Молдова денонсує угоду з росією про культурні центри після інцидентів з дронами зс рф на своїй території.

Молдова ухвалила рішення в односторонньому порядку денонсувати міжурядову молдовсько-російську угоду про створення та функціонування культурних центрів, укладену у 1998 році.

Про це інформує Міністерство закордонних справ Молдови, повідомляє УНН.

Зазначається, що після завершення процедури денонсації російський культурний центр припинить свою діяльність. В МЗС пояснили відповідне рішення, зокрема, порушенням повітряного простору країни росією.

У Кишеневі висловили "рішучий протест проти цих неприпустимих порушень", і наголосили, що подібні інциденти становлять серйозну загрозу національній безпеці та громадянам країни.

Міністерство також представило фрагменти дронів, що впали на території Республіки Молдова, як конкретний доказ цих серйозних порушень проти громадян країни. МЗС знову закликало російську владу негайно припинити такі вторгнення і суворо дотримуватися суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Республіки Молдова

- йдеться у заяві. 

Доповнення

Нагадаємо, на території Молдови було виявлено два безпілотники, один з яких вибухнув біля Чадир-Лунга. Фрагменти одного з них належать російському БПЛА. У зв'язку з інцидентом МЗС Молдови викликало посла рф для пояснень.

 Раніше системи моніторингу Національної армії Молдови зафіксували несанкціонований політ дрона в нічний час. Безпілотник пролетів за маршрутом Павлівка-Карманова-Маяц-Григоріополь, після чого покинув повітряний простір Республіки Молдова за тією ж траєкторією. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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