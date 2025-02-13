После дроновой атаки: в Молдове закроют российский культурный центр
Киев • УНН
Молдова денонсирует соглашение с россией о культурных центрах после инцидентов с дронами сс рф на своей территории.
Молдова приняла решение в одностороннем порядке денонсировать межправительственное молдавско-российское соглашение о создании и функционировании культурных центров, заключенное в 1998 году.
Об этом информирует Министерство иностранных дел Молдовы, сообщает УНН.
Отмечается, что после завершения процедуры денонсации российский культурный центр прекратит свою деятельность. В МИД объяснили соответствующее решение, в частности, нарушением воздушного пространства страны россией.
В Кишиневе выразили «решительный протест против этих недопустимых нарушений», и подчеркнули, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу национальной безопасности и гражданам страны.
Министерство также представило фрагменты дронов, упавших на территории Республики Молдова, как конкретное доказательство этих серьезных нарушений против граждан страны. МИД вновь призвал российские власти немедленно прекратить такие вторжения и строго соблюдать суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Молдова
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Напомним, на территории Молдовы было обнаружено два беспилотника, один из которых взорвался возле Чадыр-Лунга. Фрагменты одного из них принадлежат российскому БПЛА. В связи с инцидентом МИД Молдовы вызвал посла рф для объяснений.
Ранее системы мониторинга Национальной армии Молдовы зафиксировали несанкционированный полет дрона в ночное время. Беспилотник пролетел по маршруту Павловка-Карманова-Маяц-Григориополь, после чего покинул воздушное пространство Республики Молдова по той же траектории.