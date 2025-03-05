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Румыния объявила военного атташе рф и его заместителя персонами нон грата

Киев • УНН

 • 19321 просмотра

МИД Румынии объявил персонами нон грата российского военного атташе и его заместителя в Бухаресте. Решение принято из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Румыния объявила военного атташе рф и его заместителя персонами нон грата

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что румынские власти приняли решение объявить персонами нон грата на территории страны военного атташе, атташе по авиации и атташе по морским делам российской федерации в Бухаресте, а также их заместителя. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, пишет УНН.

Министерство иностранных дел сообщает, что румынские власти приняли решение объявить персонами нон грата на территории Румынии военного атташе, атташе по авиации и атташе по морским делам российской федерации в Бухаресте, а также их заместителя, за проведение деятельности, которая противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года 

- говорится в сообщении.

По информации, 5 марта 2025 года, эти вопросы были переданы российской стороне во время вызова в Министерство иностранных дел Румынии, по распоряжению министра Эмиля Урязану, временного поверенного в делах посольства российской федерации в Бухаресте.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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