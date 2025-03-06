Хотели изменить название страны: в Румынии задержаны 6 подозреваемых в государственной измене
Киев • УНН
В Румынии задержаны 6 человек по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с россией. Группа планировала захватить власть, изменить конституционный строй и название страны, а ее члены ездили в москву для получения поддержки.
В Румынии задержаны шестеро человек, подозреваемых в создании организованной преступной группы, государственной измене и сотрудничестве с россией. Группа была построена по военному образцу. Об этом сообщает главное управление по расследованию организованной преступности и террористических преступлений Румынии, передает УНН.
Детали
Указывается, что в 2023 году подозреваемые создали организованную преступную группу с целью подорвать суверенитет и независимость Румынии путем политического подрыва и ослабления обороноспособности страны. С 2024 года все члены группы вели постоянную деятельность для достижения этой цели. Также они контактировали с агентами иностранного государства, которые находились как на территории Румынии, так и на территории России.
Группа действовала под прикрытием организации и была построена по военному образцу – со штабом и исполнительным персоналом, представленным лицом, которое является генерал-майором в отставке
Члены группы через онлайн-платформы вербовали сторонников и публиковали видеоматериалы (обращения к государственным органам Румынии, национальным и международным организациям).
Также они делали попытки провести переговоры с иностранными политическими и военными представителями относительно вывода Румынии из военного альянса; устранения конституционного порядка; ликвидации партий; создания нового правительства из членов организации; освобождения всех госслужащих; принятия новой конституции; изменения названия страны, флага и гимна.
Кроме того, в январе двое обвиняемых отправились в москву, где встречались с лицами, готовыми поддержать их планы по захвату власти.
5 марта 2025 года было проведено восемь обысков, в ходе которых были найдены и изъяты доказательства.
Напоминаем
5 марта Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что власти приняли решение объявить персонами нон грата военного атташе, атташе по авиации и атташе по морским делам Российской Федерации в Бухаресте, а также их заместителя.
Ранее был задержан Келин Георгеску, который набрал 23% в первом туре президентских выборов. Его подозревают в создании фашистской организации и действиях против конституционного порядка.