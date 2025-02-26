Кандидата в президенти Румунії Георгеску затримали: він підозрюється у створенні фашистської організації
Київ • УНН
Келін Георгеску, який набрав 23% у першому турі виборів, затриманий для допиту в Генпрокуратурі Румунії. Його підозрюють у створенні фашистської організації та діях проти конституційного ладу.
Видано ордер на затримання ультранаціоналістичного кандидата на пост президента Румунії Келіна Георгеску. Його мають допитати в Генеральній прокуратурі Румунії.
Передає УНН із посиланням на Digi24 та News.ro.
Деталі
За даними ЗМІ, Келіна Георгеску зупинили з дорожнього руху та доставили до Генеральної прокуратури Румунії. Дозвіл на затримання видано у рамках обшуків, проведених у кількох румунських повітах, у зв'язку "з діями проти конституційного ладу, публічним підбурюванням, створенням фашистської організації, неправдивими заявами про джерела фінансування виборчої кампанії".
У середу вранці прокурори Генеральної прокуратури провели 47 обшуків у повітах Сібіу, Муреш, Тіміш, Ілфов і Клуж у справі про фінансування виборчої кампанії, створення фашистської, расистської або ксенофобської організації, а також пропагування культу осіб, винних у скоєнні злочинів геноциду.
Серед об’єктів розслідування – близький соратник Георгеску Гораціу Потра. Останній відомий як людина, що має відношення до групи найманців, яка діяла в Африці.
Доповнення
За даними ЗМІ з затриманням ультранаціоналістичного кандидата на пост президента Румунії, пов'язані справи, що стосуються:
- розслідування публічної пропаганди культу осіб, винних у вчиненні злочинів геноциду проти людяності та військових злочинів;
- поширення в публічному просторі фашистських, легіонерських, расистських чи ксенофобських ідей, концепцій чи доктрин;
- ініціювання або створення організації антисемітського характеру;
- приєднання або підтримка в будь-якій формі такої організації;
- неправдиві відомості щодо джерел фінансування виборчої кампанії;
- повідомлення неправдивої інформації.
Нагадаємо
Ультраправий політик Келін Георгеску отримав близько 23% голосів у першому турі президентських виборів у Румунії.
Румунія призначила дату повторних президентських виборів після побоювань щодо "агресивних гібридних дій" росії.
Келін Георгеску назвав Україну "вигаданою державою" та заявив про претензії на її території. Він вважає, що після війни Україну поділять між сусідніми країнами.