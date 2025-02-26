Кандидата в президенты Румынии Георгеску задержали: он подозревается в создании фашистской организации
Киев • УНН
Кэлин Георгеску, который набрал 23% в первом туре выборов, задержан для допроса в Генпрокуратуре Румынии. Его подозревают в создании фашистской организации и действиях против конституционного строя.
Выдан ордер на задержание ультранационалистического кандидата на пост президента Румынии Келина Георгеску. Его должны допросить в Генеральной прокуратуре Румынии.
Передает УНН со ссылкой на Digi24 и News. ро.
Детали
По данным СМИ, Кэлина Георгеску остановили с дорожного движения и доставили в Генеральную прокуратуру Румынии. Разрешение на задержание выдано в рамках обысков, проведенных в нескольких румынских уездах, в связи "с действиями против конституционного строя, публичным подстрекательством, созданием фашистской организации, ложными заявлениями об источниках финансирования избирательной кампании".
В среду утром прокуроры Генеральной прокуратуры провели 47 обысков в уездах Сибиу, Муреш, Тимиш, Илфов и Клуж по делу о финансировании избирательной кампании, создании фашистской, расистской или ксенофобской организации, а также пропаганде культа лиц, виновных в совершении преступлений геноцида.
Среди объектов расследования - близкий соратник Георгеску Горациу Потра. Последний известен как человек, имеющий отношение к группе наемников, которая действовала в Африке.
Дополнение
По данным СМИ с задержанием ультранационалистического кандидата на пост президента Румынии, связаны дела, касающиеся:
- расследование публичной пропаганды культа лиц, виновных в совершении преступлений геноцида против человечности и военных преступлений;
- распространение в публичном пространстве фашистских, легионерских, расистских или ксенофобских идей, концепций или доктрин;
- инициирование или создание организации антисемитского характера;
- присоединение или поддержка в любой форме такой организации;
- ложные сведения об источниках финансирования избирательной кампании;
- сообщение ложной информации.
Напомним,
Ультраправый политик Келин Георгеску получил около 23% голосов в первом туре президентских выборов в Румынии.
Румыния назначила дату повторных президентских выборов после опасений относительно "агрессивных гибридных действий" россии.
Келин Георгеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил о претензиях на ее территории. Он считает, что после войны Украину поделят между соседними странами.