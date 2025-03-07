Правый популист Джорджеску выдвинул свою кандидатуру, но может не попасть на президентские выборы в Румынии

Келин Джорджеску, которого поддерживают румынские ультраправые партии AUR и POT, подал свою кандидатуру на президентские выборы 4 мая. После подачи заявления запускается бюрократический процесс, который определит, будет ли Джорджеску внесен в избирательный бюллетень.

Передает УНН с ссылкой на Adevărul, ORF и Financial Times.

"Маргинальный ультранационалист" Келин Джорджеску хочет снова баллотироваться на президентских выборах в Румынии, которые должны состояться повторно 4 мая.

Вместе с предложением о выдвижении кандидатуры, избирательный знак, который господин Келин Джорджеску желает использовать на президентских выборах, был отправлен на анализ (...) Центральное избирательное бюро должно проанализировать и вынести решение о том, были ли соблюдены условия законности для регистрации кандидатуры и избирательного знака - говорится в пресс-релизе румынского избирательного бюро.

Хронология визита политика в избирательное бюро Румынии

Келин Джорджеску прибыл в Центральное избирательное бюро (ЦИБ) в пятницу незадолго до 16:00, где его приветствовали лидеры Альянса за единство румынов (AUR) Джордже Симион и Партии молодых людей (POT) Анамария Гавриле, а также несколько сотен сторонников.

Джорджеску заявил, что "6 декабря 2024 года демократию было убито, а сегодня, 7 марта 2025 года, народ воскрес".

Я представил пакет из 324 000 подписей с уважением к румынскому народу, который понимает, как защищать свою демократию и свободу слова - отметил Джорджеску.

Также ультранационалист отметил, что "невозможно" не баллотироваться, поскольку он уверен, что его кандидатуру не снимут из-за уголовных дел.

За этот период мы прошли через огонь и меч. Я говорю всем, что защищать нашу демократию — это хорошо, бороться за свободу и мир — это хорошо. Мы не получаем мира, мы должны бороться за него, как это делали наши предки. - сказал Джорджеску.

Справочно

Джорджеску неожиданно победил в первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября прошлого года. Однако прошлогодние выборы были отменены после рассекреченных документов, которые также показали, каким образом в социальных сетях отдавали предпочтение одному кандидату.

Financial Times: кандидатура Келіна Джорджеску, скорее всего, будет отклонена

Кандидатура Келіна Джорджеску может быть отклонена, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к делу.

Румынские власти, похоже, полны решимости исключить его из гонки, а источники, близкие к делу, как указывается, сообщили Financial Times, что его судимость может привести к отклонению его кандидатуры.

Обвинения также включают подрыв конституционного строя с помощью фашистских группировок — преступление, которое может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок более десяти лет.

Напомним

Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил о претензиях на ее территорию.

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