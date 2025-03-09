Джорджеску заборонили участь у виборах президента Румунії

Центральне виборче бюро Румунії ухвалило рішення, що правий популіст Келін Джорджеску не може балотуватися на повторних президентських виборах в країні у травні.

Передає УНН із посиланням на Observator, digi24.ro та Bloomberg.

Центральне виборче бюро Румунії відмовило в реєстрації кандидатури ультраправого політика Келіна Джорджеску на президентських виборах. Про це повідомив представник установи.

"Рішення виключити Георгеску з президентських перегонів 4 травня, ймовірно, посилить антиурядові настрої в Румунії і піде на користь надто правим", - пише Bloomberg.

Румунський політик-популіст вже відреагував.

Ще один прямий удар в серце демократії в усьому світі! У мене є тільки ще одне повідомлення: якщо демократія в Румунії впаде, впаде весь демократичний світ! Це тільки початок. Це так просто! Європа тепер - диктатура, Румунія - під тиранією! - написав Джорджеску.

Довідково

Келін Георгеску переміг у першому турі президентських виборів у листопаді 2024 року, набравши 22% голосів.

Конституційний суд Румунії анулював вибори, посилаючись на ймовірне втручання росії. Весь виборчий процес був визнаний недійсним. Згодом була встановлена нова дата президентських та місцевих виборів - 4 травня 2025 року. Келін Джорджеску, якого підтримують румунські ультраправі партії AUR і POT, подав свою кандидатуру. Але Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати скандального кандидата. За даними джерел, кандидатура Келіна Джорджеску була відхилена 10 голосами проти чотирьох.

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