У румына конфисковали $7 млн за поддержку ультраправого кандидата в TikTok

В Румынии изъяли 7 миллионов долларов у Богдана Пещера, которого подозревают в незаконном финансировании кампании Келина Георгеску. Следствие установило, что Пещер оплачивал продвижение кандидата через TikTok, потратив более 1 миллиона евро. Пишет УНН со ссылкой на Agerpres.

Следователи Генеральной прокуратуры провели обыски в трех домах финансиста предвыборной кампании Келина Георгеску, Богдана Пещира в Брашове, которые продолжались с утра субботы до ночи.

Были изъяты устройства, компьютеры и носители информации. После компьютерного анализа правоохранители распорядились перевести 7 миллионов долларов со счета Пещира на счета ANABI.

Печира подозревают в подкупе избирателей, отмывании денег, компьютерной фальсификации, а также в нарушении закона о запрете фашистской, расистской и ксенофобской символики (GEO 31/2002).

По данным прокуратуры, расследование касается вероятного незаконного финансирования избирательной кампании Келина Георгеску, которое осуществлялось с помощью средств, полученных незаконным путем.

Согласно документам SRI, Пещер использовал учетную запись "bogpr" в Tik Tok, через которую он сделал пожертвования на сумму более 1 миллиона евро для поддержки кампании Георгеску.

После допросов прокуратура решила не применять никаких ограничительных мер в отношении Пещира.

После того, как вопрос финансирования компании Калина Георгеску стал предметом публичных обсуждений, Tik Tok подтвердил участие пользователя "bogpr" в продвижении кандидата. В диалоге с румынскими властями 28 ноября 2024 года представители платформы подтвердили, что пользователь "bogpr" произвел платежи на сумму 381 тысячу долларов США в период с 24 октября по 24 ноября 2024 года. Эти средства были направлены пользователям TikTok, которые участвовали в продвижении Георгеску, в том числе и после завершения избирательной кампании.

Согласно отчету SRI, финансирование влиятельных лиц Tik Tok проводилось через платформу FameUp, предназначенную для монетизации онлайн-рекламы. В рамках этой платформы было размещено рекламное предложение с четким описанием условий сотрудничества. Одним из методов привлечения румынских инфлюенсеров стало обращение к ним по электронной почте от компании южноафриканского происхождения. Она предлагала 1000 евро за распространение созданных ими видеороликов, которые продвигали кандидатуру Келина Георгеску.

Напомним

На прошлой неделе в Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать результаты первого тура президентских выборов, Что означает полный перезапуск избирательного процесса.