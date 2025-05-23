Как выбрать надежное солнцезащитное средство для детей и взрослых: советы дерматолога

Многие ошибочно полагают, что солнцезащитные средства нужны только во время отдыха на пляже летом. Впрочем, это представление ошибочно - кожа нуждается в защите ежедневно, даже во время прогулки по городу.

Кроме того, ежедневное применение SPF - это профилактика фотостарения, пигментации, аллергий, дерматитов, а главное - более серьезных заболеваний, в частности рака кожи.

Однако эффективность солнцезащиты зависит от того, как именно вы его выбираете, подходит ли он именно вашему типу кожи, и как правильно его используете. Особенно важно правильно защищать кожу детей - она более уязвима и быстрее реагирует на УФ-лучи. Именно поэтому подбор соответствующего средства для малышей требует еще большей внимательности.

На что обращать внимание, выбирая пляжную защиту для кожи - для взрослых и детей и почему его надо использовать УНН рассказала дерматовенеролог Медицинского дома Odrex Алена Зазулинская.

Детали

На что стоит обращать внимание при выборе SPF-средств для взрослых? Для ребенка?

При выборе SPF-средств стоит обращать внимание на состав, желательные: оксид цинка, диоксид титана, Tinosorb S/M, Uvinul A Plus, витамины Е, витамин С, ниацинамид, гиалуроновая кислота, глицерин, пантенол, алоэ вера, календула, аллантоин.

Для детей лучше всего выбирать физические фильтры (из-за того, что они не проникают в кожу, не вызывают раздражений), СПФ 30-50 (не менее zr 30), гипоаллергенный, без ароматизаторов, желательно водостойкий, с минимальным составом, в виде крема или лосьона.

Чего стоит избегать

Следует воздерживаться от следующего:

оксибензон;

октиноксат;

ароматизаторы;

красители;

алкоголь.

Почему важно использовать SPF-средства ежедневно, даже в городе?

Солнцезащитное средство образует защитный барьер от внешних агрессоров, поэтому это профилактика фотостарения кожи, появления пигментации, обострения высыпаний. Регулярное использование уменьшает риск образования рака кожи (важно: рак кожи может развиваться даже у людей, которые не загорают - достаточно регулярного невидимого облучения).

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Какой уровень SPF является минимально необходимым в городе?

Рекомендуемый минимум в городе SPF-30 (блокирует до 97% UVB-лучей), но если кожа светлая и чувствительная, имеет пигментацию или вы часто проводите косметологические процедуры, много времени проводите на улице, то лучше выбрать SPF 50 (блокирует до 98% UVB-лучей). Стоит искать отметку "UVA+UVB protection".

В чем разница между физическими и химическими фильтрами и что лучше для ежедневного использования?

Физические (минеральные) фильтры:

Отражают и рассеивают УФ-лучи от поверхности кожи, начинают действовать сразу после нанесения, минимальный риск раздражения кожи, текстура может быть более тяжелой и оставлять белый налет на коже, обычно не забивает поры, подходит детям и беременным.

2. Химические фильтры:

Поглощают УФ-лучи и превращают их в тепло. Начинают действовать через 15-20 минут после нанесения. Могут вызвать раздражение или аллергическую реакцию, текстура легкая, прозрачная и комфортная в ношении (не оставляют белого налета), могут быть комедогенными, при наличии оксибензона не рекомендованы детям и беременным.

Для ежедневного использования:

при наличии чувствительной кожи/детям/беременным рекомендованы физические фильтры;

комбинированной или жирной коже рекомендованы современные химические или комбинированные фильтры;

кожа с акне или склонна к дерматиту – физические или химические фильтры без ароматизаторов и спирта.

Сколько примерно солнцезащитного крема нужно наносить на лицо, чтобы он действительно работал?

Дозировка для лица и шеи – 2 полоски солнцезащитного крема, которые можно выдавить вдоль указательного и среднего пальцев руки. Такую же дозу стоит наносить на каждую руку отдельно, 4 такие дозы на все туловище и по 2 дозы на каждую ногу.

Почему следует уменьшить употребление соли: врачи назвали причину и озвучили совет

Нужно ли ежедневно наносить солнцезащитный крем ребенку перед прогулкой?

До 6 месяцев рекомендуется избегать солнца (только тень, панама, одежда).

После 6 месяцев использовать солнцезащиту с физическим фильтром обязательно, обновлять каждые 2-3 часа, если находитесь на улице более 20 минут, из-за того, что UVA-лучи способны проходить через облака, стекло и накапливаться в детской тонкой и более уязвимой, чем у взрослых, коже, что в дальнейшем может вызывать аллергии, пигментацию, рак кожи.

Как правильно ухаживать за детской кожей после ежедневной SPF-защиты?

Обязательно смывать солнцезащитное средство мягким детским гелем или пенкой для умывания, которые не содержат ароматизаторов и спирта. Если средство водостойкое, может понадобиться масляная основа для смывания, например, гидрофильное масло для детей или молочко.

После смывания стоит наносить увлажняющее средство, чтобы избежать нарушения липидного барьера кожи, например: молочко, крем, лосьон для детей.

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты