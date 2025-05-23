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Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

Київ • УНН

 • 11137 перегляди

Дерматолог Альона Зазулінська розповіла, як правильно вибрати SPF-засіб для дорослих та дітей. Важливо звертати увагу на склад, уникати шкідливих компонентів і щодня використовувати, навіть у місті.

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

Багато хто помилково вважає, що сонцезахисні засоби потрібні лише під час відпочинку на пляжі влітку. Втім, це уявлення хибне — шкіра потребує захисту щодня, навіть під час прогулянки містом.

Крім того, щоденне застосування SPF — це профілактика фотостаріння, пігментації, алергій, дерматитів, а головне — серйозніших захворювань, зокрема раку шкіри.

Проте ефективність сонцезахисту залежить від того, як саме ви його обираєте, чи підходить він саме вашому типу шкіри, і як правильно його використовуєте. Особливо важливо правильно захищати шкіру дітей — вона вразливіша і швидше реагує на УФ-промені. Саме тому підбір відповідного засобу для малюків потребує ще більшої уважності.

На що звертати увагу добираючи пляжний захист для шкіри — для дорослих та дітей та чому його треба використовувати УНН розповіла дерматовенеролог Медичного дому Odrex Альона Зазулінська.

Деталі

На що варто звертати увагу при виборі SPF-засобів для дорослих? Для дитини?

При виборі SPF-засобів варто звертати увагу на склад, бажані: оксид цинку, діоксид титану, Tinosorb S/M, Uvinul A Plus, вітаміни Е, вітамін С, ніацинамід, гіалуронова кислота, гліцерин, пантенол, алое вера, календула, алантоїн.

Для дітей найкраще обирати фізичні фільтри (через те, що вони не проникають в шкіру, не викликають подразнень), СПФ 30-50 (не менше zr 30), гіпоалергенний, без ароматизаторів, бажано водостійкий, з мінімальним складом, у вигляді крему або лосьйону.

Чого варто уникати

Слід утримуватись від наступного:

  • оксибензон;
    • октиноксат;
      • ароматизатори;
        • барвники;
          • алкоголь.

            Чому важливо використовувати SPF-засоби щодня, навіть у місті? 

            Сонцезахисний засіб утворює захисний бар'єр від зовнішніх агресорів, тому це профілактика фотостаріння шкіри, появи пігментації, загострення висипань. Регулярне використання зменшує ризик утворення раку шкіри (важливо: рак шкіри може розвиватись навіть у людей, які не засмагають – достатньо регулярного невидимого опромінення).

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            Який рівень SPF є мінімально необхідним у місті?

            Рекомендований мінімум в місті SPF-30 (блокує до 97% UVB-променів), але якщо шкіра світла та чутлива, має пігментацію або ви часто проводите косметологічні процедури, багато часу проводите на вулиці, то краще вибрати SPF 50 (блокує до 98% UVB-променів). Варто шукати позначку "UVA+UVB protection".

            У чому різниця між фізичними та хімічними фільтрами й що краще для щоденного використання?

            1. Фізичні (мінеральні) фільтри:

              Відбивають та розсіюють УФ-промені від поверхні шкіри, починають діяти відразу після нанесення, мінімальний ризик подразнення шкіри, текстура може бути важчою та залишати білий наліт на шкірі, зазвичай не забиває пори, підходить дітям та вагітним.

                2.  Хімічні фільтри:

              Поглинають УФ-промені та перетворюють їх у тепло. Починають діяти за 15-20 хвилин після нанесення. Можуть викликати подразнення чи алергічну реакцію, текстура легка, прозора та комфортна в носінні (не залишають білого нальоту), можуть бути комедогенними, при наявності оксибензону не рекомендовані дітям та вагітним.

              Для щоденного використання:

              • при наявності чутливої шкіри/дітям/вагітним рекомендовано фізичні фільтри;
                • комбінованій чи жирній шкірі рекомендовано сучасні хімічні або комбіновані фільтри;
                  • шкіра з акне або схильна до дерматиту – фізичні або хімічні фільтри без ароматизаторів та спирту.

                    Скільки приблизно сонцезахисного крему потрібно наносити на обличчя, щоб він справді працював? 

                    Дозування для обличчя та шиї – 2 смужки сонцезахисного крему, які можна витиснути вздовж вказівного та середнього пальців руки. Таку ж дозу варто наносити на кожну руку окремо, 4 такі дози на весь тулуб та по 2 дози на кожну ногу.

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                    Чи потрібно щодня наносити сонцезахисний крем дитині перед прогулянкою?

                    До 6 місяців рекомендовано уникати сонця (тільки тінь, панама, одяг).

                    Після 6 місяців використовувати сонцезахист з фізичним фільтром обов’язково, оновлювати кожні 2-3 години, якщо перебуваєте на вулиці більше 20 хвилин, через те, що UVA-промені здатні проходити через хмари, скло та накопичуватись в дитячій тонкій та більш вразливій, ніж у дорослих, шкірі, що в подальшому може спричиняти алергії, пігментацію, рак шкіри.

                    Як правильно доглядати за дитячою шкірою після щоденного SPF-захисту?

                    Обов’язково змивати сонцезахисний засіб м’яким дитячим гелем або пінкою для вмивання, які не містять ароматизаторів та спирту. Якщо засіб водостійкий, може знадобитись масляна основа для змивання, наприклад, гідрофільна олія для дітей або молочко.

                    Після змивання варто наносити зволожувальний засіб, аби уникнути порушення ліпідного бар’єру шкіри, наприклад: молочко, крем, лосьйон для дітей.

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